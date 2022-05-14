搗虛銀洗錢集團 涉款近億拘17人

警方調查發現，涉案集團去年開始透過操控不同虛擬銀行戶口，清洗與非法賭博、放高利貸及網上購物騙案的犯罪得益，集團以金錢利誘不同背景者開設多個虛擬銀行戶口，酬勞由數百元至1000元不等。

戶口逾20個 不同設備登入

有戶口日逾千宗轉帳

涉案虛擬銀行戶口超過20個，開戶者將登入資料轉交集團成員，戶口操控員以不同電子設備登入帳戶，透過頻繁轉帳，化整為零方式洗黑錢。警方表示，部分戶口每日有超過1000宗轉帳交易，涉及超過10萬元，黑錢在不同戶口循環清洗後，分批轉移至實體銀行帳戶，包括以現金方式提取黑錢，涉案金額達9700萬元。

東九龍總區重案組周三起連續兩日在全港各區行動，以串謀洗黑錢罪拘捕9男8女，年齡介乎26至67歲，被捕者包括集團骨幹成員及傀儡戶口持有人，分別報稱為運輸工人、侍應、主婦及無業，部分人有黑社會背景。警方亦於行動中檢獲多部電子設備及銀行文件，相信已瓦解一個活躍東九龍區的洗黑錢集團，正追查黑錢來源及去向。