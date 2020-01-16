盜23億毛澤東書法 賊囚30月 200元賣出 助銷贓男判囚28月

被告依次為地盤散工吳永倫（45歲）、裝修工人許炳基（48歲）、地盤散工何亦照（46歲）。吳及何承認爆竊罪，即於前年9月10日，連同許炳基侵入油麻地彌敦大廈10樓後座，偷竊一批郵票及書法作品、8瓶白酒及10個銅牌（見表）；許則承認於同日同地，連同另兩名被告，處理上述贓物。

辯方：不知贓物價值 實際得益不多

辯方求情稱，3人事前不知贓物價值連城，故叫價亦不高，實際得益不多。法官判刑時表示，贓物價值不菲，被告更曾到案發地點「踩線」，是職業爆竊者，故判第一及第三被告監禁30個月。

姚官又表示，次被告與另兩人一同行事，行為無異於上述的爆竊罪行，他更在㩦贓物返賓館途中致電邀約買家，手法純熟、分秒必爭，且他計劃賺取10萬元，必然知道贓物有一定價值，考慮他在刑滿兩個月內再犯案，加刑兩個月，總刑期為28個月。

買家以為贋貨 貪方便剪兩半

案情指出，3名被告於案發日凌晨爆竊案發單位，並分兩次乘的士將贓物搬到深水埗一間賓館，途中致電古物買家林顯兆，相約在賓館樓下會合。林跟隨到房間，不覺有物品合心意，最後以200元及300元，分別購入其中一幅字畫及兩個銅牌，並為方便將字畫剪成兩半。傳媒報道毛澤東字畫失竊事件後，第二及第三被告曾致電林，索取2萬元協助他們逃走，林拒絕並聯絡警方。

警方經調查，先後拘捕3人，並搜查涉案賓館房間，沒發現贓物。首被告稱次被告將部分贓物以1萬元售出，3人瓜分得益；第三被告則承認將所有郵票售出，警方其後從一間郵票店檢獲剩餘的一版（12枚相連）郵票。

【案件編號：DCCC 434/21】