10年18宗飛棚致命意外 工傷權益會倡監管搭棚業

蕭倩文：業主多拒室內設安全繩牢固點

蕭倩文表示，搭棚工一般佩戴全身式安全帶，安全帶尾繩一般要扣住安裝在大廈的牢固點，為防止墮下的最後防線。她說，不少大廈無牢固點，工人要自行在石屎牆釘「羊眼圈」，但牢固點設於室內最為穩妥，不少業主因怕弄花牆身，而拒絕工人釘羊眼圈；若想設於天台，亦可能遭大廈業權人反對。蕭估計，現時每日有2000宗搭棚工程，大部分沒牢固點。她說，有僱主只向工人提供半身式安全帶和爬山繩，裝備不足以保障安全，認為勞工處巡查監管不足，縱容不安全工作。

命喪吳松街飛棚的工人，其八旬父致函工業傷亡權益會，稱勞工處應成立有責任心的精英團隊，研究保護搭棚工法則，並派員巡查工地工人裝備，並向工程負責人宣傳，「希望勞工處不再是留在辦公室玩弄文牘遊戲，專作紙上談兵的虛子」。

勞工處：已勸喻住戶業主配合准安裝繫穩物

工業傷亡權益會建議，勞工處向業主及物管公司發信要求容許工人安裝牢固點，長遠應修例要求配合，以及禁止半身式安全帶及爬山繩。該會又建議加快優化建築工程呈報機制；不買勞保罰則應增加，長遠建立牌照及扣分制監察搭棚業。

勞工處回覆稱，非常關注飛棚工作意外，意外發生後會即時展開調查，指飛棚意外往往涉未做足安全措施，若調查發現有違職安及健康法例，會依法處理。該處稱已勸住户、業主、法團、物管等配合協助施工，容許外牆或室內安裝繫穩物。