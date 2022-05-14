大埔五旬長期病患男染大鼠戊肝 食環加強滅鼠

據食環署資料，去年大埔鼠患指數為3.6%，屬一級水平，即鼠患並不普遍。食環署回覆稱，昨已派員到患者居所及附近視察衛生，並清洗附近街道和進行鼠患調查。該署在患者居所發現小量鼠迹，居所附近未有發現明顯鼠患，已加強相關地點滅鼠。

防護中心：未知源頭感染途徑

衛生防護中心昨稱，根據流行病學調查顯示，病人沒接觸齧齒動物或鼠，潛伏期內沒外遊，暫未能確定感染源頭及途徑；中心已通報食環署防治蟲鼠組，以視情况防治鼠患。

衛生署昨回覆稱，連同上述個案，本港由2018年起至今共錄得16宗人類大鼠戊型肝炎個案。防護中心呼籲市民保持良好個人、食物和環境衛生，以預防感染戊型肝炎。

港大微生物學系臨牀助理教授薛達表示，本港或國際上大部分感染大鼠戊型肝炎的患者均沒有大鼠接觸史，目前人類感染大鼠戊肝的途徑未明，有可能與普通戊型肝炎一樣，進食受污染食物，或接觸由老鼠糞便造成的環境污染。

薛達稱，大多數大鼠戊肝患者均為長者或患嚴重疾病致影響免疫系統的人，當中器官移植者風險尤高。他說，不同大鼠戊肝毒株均可感染人類，故該病症可能會繼續在本港存在。