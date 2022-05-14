昨發今年首紅雨 料今明間中大雨雷暴

荔枝角塌10米樹壓兩貨車

天文台昨凌晨3時55分發出黃色暴雨警告信號，凌晨4時25分改發今年首個紅色暴雨警告信號。其間荔枝角荔寶路有一棵約10米高的樹倒塌，壓中兩架貨車，消防員接報到場處理。至昨早7時05分改發黃色暴雨警告，約半小時後取消所有暴雨警告信號。昨晚7時05分天文台再發出黃色暴雨警告，至10時30分取消。

鄭楚明解釋，本港昨凌晨3時至4時南面有廣闊雨帶橫過，主要影響港島及將軍澳一帶，個別區域雨量錄得每小時70毫米。受到一股北風影響，鄭楚明預料明晚氣溫或逐漸下降至21℃，下周一市區將降溫至最低19℃。另外，前晚（12日）元朗錦上路八鄉上村，一間鐵皮屋磚牆倒塌，沒人受傷。消防稱不排除與連場大雨有關，將會要求有關部門跟進結構安全。

天文台料明晚降溫 下周一最低19℃

考評局稱，昨約有3600名考生報考中學文憑試旅遊與款待科，合共設有40個禮堂試場，及109個為特殊教育需要考生而設的特別試場。國際及專業考試的所有試場，均按照原定時間開考。至於今早開考的中學文憑試歷史科，將根據《考生手冊》的應變安排，如應試當日天文台發出8號或以上熱帶氣旋警告信號，或黑色暴雨警告，相關公開試將延期舉行，並安排於考試時間表上後備日期舉行。