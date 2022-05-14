明年農曆年復活節聖誕 請假兩三天連放至少9日長假 6月或可遊日 業界憂檢疫仍難出行

政府公布明年公眾假期，五天工作制的僱員可於農曆新年、復活節和聖誕節檔期均自製長假，其中農曆新年檔請兩天假可連放9天；清明節及復活節檔請3天假連放10天；聖誕節檔則可請假3天連放10天。明年勞動節、佛誕、中秋節翌日和重陽節均是周一或周五，毋須請假便可連放3天。不過，耶穌受難節翌日、香港特別行政區成立紀念日和中秋節翌日均是周六，五天工作制的僱員或會「蝕假」。

禤國全料遊日配額 港每日600

倡旅行團外地隔日快測 返港免檢疫

疫前不少港人會把握長假旅行，禤國全稱，外媒報道日本下月或放寬入境人士限制，入境名額由現時每日1萬人增至2萬人，除供商務目的，亦可觀光旅遊，如以疫前香港旅客佔日本入境旅客的6%計算，新增1萬個配額中約分到600個。他稱，受制本港檢疫政策，港人成團出發意欲很低。他建議政府放寬現時嚴厲的檢疫政策，容許已打三針的旅行團團友在外地隔日快測，回港後豁免檢疫。

禤國全又稱，旅行社一直有準備旅遊產品，但難估計何時恢復旅行團，「兩年前都估不到這兩年是這樣（沒有團）」，並相信一旦恢復旅行團，各地航運能力未能即時提升，機票較貴，東南亞旅遊會較快恢復。

3日假期逢周六 勞聯籲僱主補假

勞聯主席、選委會界別立法會議員林振昇表示，明年有3天公眾假期是周六，建議已實施五天工作制的僱主站在家庭友善立場，向員工補假，提升士氣。林又稱，現時仍有不少打工仔放每年13天的勞工假期，建議政府全線改行五天工作制，可對私人僱主起帶頭作用。