前副校葉玉如獲薦科大校長 校董陳恒鑌稱「開明派」願溝通

科大昨回覆查詢稱，校董會去年11月成立校長遴選委員會為大學物色下一任校長，遴選委員會將適時把相關報告呈交予校董會。據了解，經全球招聘後，遴選委員會近日已向校董會推薦葉玉如為新任校長唯一候選人。

入科大30年 上月卸副校

科大校董兼遴選委員會成員、民建聯立法會議員陳恒鑌昨回應查詢稱，不能透露亦不便評論遴選委員會提交的人選，但據其了解校董會將於本月或下月內開會討論任命新校長。

葉玉如2016年起出任副校長，陳恒鑌同年獲委任為科大校董至今。被問到葉處事作風，陳形容葉屬「開明派」學者，願與人溝通。至於新校長應如何處理政治議題及與學生溝通，陳稱校長應營造與學生同行、「We Can（我們可以）」的感覺，而科大「底子唔錯」，「只要搵啱人就可以發揮得好」。另一校內資深人士亦向記者形容，葉隨和及平易近人，加入科大後「由低做起」，對科大有重要貢獻。

指葉少與學生交流

前學生會長：非空降已值慶幸

科大學生會前會長盧祖晴稱，葉任職副校長期間少與學生交流，不了解其處事作風，但認為她加入科大近30年，至少熟悉校政，形容「呢個時勢唔係空降已經值得慶幸」，盼她如獲委任可持開放態度聆聽學生意見。

今年7月滿67歲的葉玉如在港出生及長大，美國哈佛大學藥理學博士畢業，1993年加入科大任職助理教授，曾任生物化學系主任、理學院副院長及院長，上月卸任副校長後，現為科大晨興生命科學教授及香港神經退行性疾病中心主任。葉曾先後獲頒多個重要學術重要獎項，包括歐萊雅聯合國教科文組織推舉為世界傑出女科學家，成為生命科學領域首個得獎的中國人。