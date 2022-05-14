重組方案擬月中交立會 內會先成立小組研究 候任辦歡迎

候任特首辦回覆查詢稱，歡迎立法會內務委員會通過成立小組委員會研究政府架構重組方案，候任特首辦正與特首辦保持緊密聯繫，全速推進有關工作。本報向特首辦查詢有否收到李家超的意見，負責架構重組方案的創新辦回覆稱，特首已將方案交予行政長官當選人，希望下周能提交行政會議審議。林鄭月娥日前「隔空」要求李家超盡快就政府架構重組提出意見，「時間非常緊迫」。

行政會議成員葉國謙相信，要趕及下周行會審議重組方案沒太大困難，李家超擔任政務司長期間已參與制定架構重組，而且距離換屆時間不多，李亦要花時間組班，認為已沒時間再拖延。

葉國謙：李需時組班 不能再拖

至於新一屆政府應否重設中央政策組及新聞統籌專員，葉國謙表示，是否重設的問題不大，最重要是有關職位的人能幫到政府，但他補充，中策組能為政府提供數據，符合政府政策制訂的需要；又認為新一屆政府上場時已「齊班」較合適，不宜換屆後再決定是否需再新增職位。

狄志遠關注由現屆解畫

黎棟國：梁振英未上任曾派人答

立法會昨舉行內務委員會，主席李慧琼引述特首辦主任陳國基稱，政府計劃本月中向立法會提交架構重組的決議案，並希望立法會考慮先成立小組，以便盡快開始審議方案。李慧琼稱，提早成立小組委員會的做法有先例可循，包括一些重大議案如特首選舉延期。成立小組委員會的建議由內會副主席馬逢國提出，他稱事關重大且急切，先成立小組有助節省時間並及早充分討論。

新思維狄志遠支持成立小組委員會，但關注由現屆政府到立法會解答議員提問，與新一屆政府的想法是否一致。保安局前局長、新民黨黎棟國則憶述，前特首梁振英上任前，亦曾由上一屆政府提出重組方案，當時的候任特首辦主任亦曾到立法會回應提問。自由黨張宇人亦表示，相關做法近年頻頻採用，議員可提早發問，草案提交到議會便可即時逐條審議。