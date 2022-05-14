梵蒂岡：陳日君被捕不應視為否定中梵協議

歐議會黨團促歐盟制裁李家超

帕羅林表示與陳日君關係密切，對他被捕感到非常難過，並期望事件不會令教廷與中國教會之間的對話變得更複雜。

多名歐洲議會議員前日去信歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）和歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell），促請歐盟譴責香港警方的拘捕行動。信中批評北京加劇破壞香港的基本人權和自由，爭取歐盟在其「全球人權制裁制度」下，對有份損害香港高度自治和自由的人實施針對性制裁。

陳日君被捕後將繼續出席公開活動，星期日（15日）晚上將出席慈幼會網上直播節目，下星期二（24日）到西灣河聖十字架堂主持「為中國教會祈禱日彌撒」。

律師會批美議員向港法官施壓

另外，對於有美國國會議員促請美國總統拜登制裁國安法指定法官和檢控人員，律師會昨日發表聲明，譴責任何企圖干預司法公義，或挑戰法治、司法獨立和檢察誠信的行為。律師會批評，企圖以制裁向被委派處理某類案件的法官及檢控人員施壓，是對法治、司法和檢察誠信的侮辱，呼籲各界尊重法治。