電車票價「加上加」 修訂升幅15% 成人加至3元小童1.5元 電車：第五波客量曾跌一半

香港電車向政府申請加價，成人票價由現時2.6元加至3元，小童票價由1.3元加至1.5元，加幅均為15.38%；長者票價由1.2元加至1.3元，加幅為8.3%，月票加幅由220元加至260元，加幅達18.18%。現時售234元的遊客票則會取消。對比電車去年10月申請加價時，成人票價加至2.9元，小童票加至1.4元，長者票加至1.3元，其中成人票當時加幅為11.54%，即最新加幅在約半年間上升了3.8個百分點。

指疫下收入不穩 取消遊客票

電車公司：成本續漲 故調高加幅

電車公司回覆稱，去年申請加價以應付持續上升的營運成本，惟受本港年初爆發的第五波疫情拖累，電車乘客量一度下跌50%，加上營運成本持續上漲，因而修訂加價申請，把成人票價加幅上調0.1元。

根據運輸及房屋局文件，近年乘客車費佔電車公司總收入約五成，疫情前2019年每日載客約15萬人次，2020年銳減至11.3萬人次，去年則回升至13.1萬人次。電車車身和電車站上蓋展示廣告收入亦佔總收入約四至五成，疫情前2019年廣告收入約1.14億元，2020年減至約9150萬元，去年則回升至約1.08億元。

電車公司自2018年加價後，總營運成本上升10.5%至去年的約2.3億元。稅後盈利由2018年的4750萬元，持續跌至去年虧損300萬元，利潤率相應由2018年的18%跌至去年的負1.3%。

電車公司又表示，收入增加空間有限，在疫情持續下，收入來源頗不穩定，舉例電車廣告收入在今年3月份大跌約33%。

憂加幅成其他交通工具指標

議員倡兩元乘車優惠擴至電車

吳秋北建議，政府應將兩元乘車優惠計劃擴展至電車，除紓緩電車經營，亦可減輕政府補貼額，並有助紓緩交通。他又擔心15.38%的加幅形成指標作用，若其他交通工具跟從，市民將很難承受，「並非只是幾毫子」。

民主黨交通政策發言人韓俊賢認為，電車競爭大，營運成本不低，加價情有可原，但4年後再加價感覺較頻密，建議應提供優惠或回贈讓市民適應。

調查：九巴九成員工收入少於疫情前

另外，有調查發現，九成受訪九巴及龍運員工稱現時每月收入比疫情前減少，當中逾半減少三成至四成；約35%人期望底薪增加3至5%，27%人期望加6至7%。