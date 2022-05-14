和你Shop上訴 官：關鍵是否包容叫囂

涉集結罪 須符「令人受驚」標準

4名上訴人為男學生符致安（30歲）、女學生陳楚嵐（19歲）、男學生李銘軒（19歲） 及兼職侍應劉家浩（24歲）。其中符致安判囚4周，劉家浩判囚4個月。

庭上播放當日集會片段，示威者在德福廣場內高叫「食美心，無良心」、「黑警死全家」等，有食肆落閘關門。上訴方表示，示威者可能說出刺耳和難聽的口號，但涉事集會沒引發激烈衝突，未達非法集結罪中「導致他人合理害怕」的門檻，冀法庭寬大處理。

法官黃崇厚聽畢表示，一旦示威者叫囂和阻塞通道，容易招致公眾地方作出擾亂秩序行為罪，但本案涉及非法集結罪，要符合「令人受驚」的標準，「多人叫囂會導致他人受驚，但如果我們知道那些人在示威，是否可以包容一些呢？」

律政司一方則表示，遊行隊伍不斷叫喊辱警字眼，令商場水泄不通，加上有示威者提議襲擊便衣警，構成非法集結。聆訊下周一（16日）續。

【案件編號：HCMA460/21】