歌唱表演書法班賄選 敗選人囚4月半

求情稱對法例認識不足

被告歐頌賢（45歲，機械工程師）被控於2019年10月10日在區議會選舉中作出為他人提供娛樂的舞弊行為，即提供歌唱表演；以及同月16日作出賄賂選民的舞弊行為，即提供書法班。

辯方求情時稱，在中產家庭成長的被告接受高深教育，孝順父母和有參與社會服務，擔任年輕人的心靈導師。辯方引述感化官報告稱，被告對法例認識不足而犯案，辯方稱被告低估事件後果，還押兩周的她已深切反省，承諾不再違法。

官：須嚴懲 不宜因被告背景輕判

裁判官梁嘉琪判刑時提到，就本案控罪各可判處罰款20萬元及監禁3年，另有案例表明法庭須嚴懲選舉舞弊及非法行為，不宜因被告背景和社會地位輕判，以確保選舉公平公正。梁官表示，本案歌唱表演和書法班在街頭舉行，並非室內舉辦，活動位於港鐵站出口附近，當時人流偏多。

梁官續稱，被告參選時與團體決裂，選舉協調失敗，因此她主導舉行本案活動，並有團隊協助。即使被告背景和學歷良好，但裁判官對她態度有保留，稱她未有完全承認罪責，僅可見她對感化官合作，並且初犯。

梁官認為社會服務令和緩刑不足以反映罪行嚴重性，監禁是唯一合適判刑，就兩罪判監5個月，考慮到其背景，酌情減刑2星期。

【案件編號：ESCC 1494/21】