七旬婦溺亡 事發時泳池約一二百人 官關注泳客不設限對救生員壓力

死者蔡芹菜2017年7月16日下午2時許遇溺，同月25日離世，終年72歲。調查警員周子洋稱，閉路電視顯示死者在池偏中間位置，一男人拖着小孩「學游水咁樣」，男人倒後行向死者，兩人碰撞後，死者沉下。

巡池救生員站更台後 上司：不應企晒

根據首日研訊，4名當值救生員均無目擊事故，其中在更台的救生員稱視野有「盲點」，其上司、高級救生員趙漢祥昨供稱，不曾有人提及，並表示如10多名泳客聚集或站立「會遮住」更台視野，巡池者便可「補足」。黃官表示，當日巡池救生員因頭暈，當值幾乎只站在更台後方，「企定定算唔算巡池？」趙稱「行吓企吓最正宗，唔應該企晒」。

救生員：無應對措施 不能唔畀入去

研訊又關注訓練池有否設人數上限。趙稱泳館限2000多人入場，各個泳池不設使用人數上限，事發時泳客人數屬「中挺」。黃官再問，多人使用訓練池是否對救生員構成很大壓力？趙承認，「但無咩措施可做」。時任高級康樂助理王錫全則稱，觀塘泳池時常「人山人海」，訓練池水淺、不用曬太陽，特別受歡迎，但若推泳客去其他池，「曬親佢哋又入邊個數呢？」，強調「大家都有畀錢」。

時任觀塘區副康樂事務經理霍五妹供稱，死因庭2019年曾就2016年、在北葵涌賽馬會游泳池發生的遇溺事故提出建議，署方才修訂與救生員相關的指引。黃官質疑是否要待死因有結果後才會改善，直言做法「好被動」。霍回應「只可睇事實，事情就係咁處理」，黃官反問「咁5年後先開呢？」

官批閉路電視片段「窒吓窒吓」

職員：係咪真係要高清？

另外，法庭多次播放閉路電視片段，黃官向霍稱，現今科技先進，片段卻「窒吓窒吓」，行車記錄儀鏡頭甚或更清晰，加上訓練池長25米闊30米，卻只有兩個鏡頭，質疑為何不增設鏡頭集中拍攝池面情况？霍稱現有鏡頭已覆蓋水面，反問「係咪真係要高清呢？要諗要做」。

王錫全則稱，因私隱問題不會長期觀看閉路電視，黃官問及是否屬部門指引，他沉思後稱「私隱係好高深嘅學問，唔係好了解」，被連番追問後，王才稱「可能係我自己諗啦」。聆訊下周一（16日）續，將傳召醫生及法醫出庭。

【案件編號：CCDI 712/17】