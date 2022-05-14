校巴溜前5死 警：沒駕駛未能控危駕 同意法例不合時宜 向運署提3建議未獲接納

5名死者為YIP WILLY（葉慶華；89 歲）、楊文根（77歲）、梁洪（83歲）、何玉珍（80歲）、 陳瑞意（70歲）。

倡斜路鋪防滑鋼砂

時任港島交通部道路安全主任梁國熙（圖）車禍後到現場視察評估，並向運輸署提出建議。對於校巴停泊在長康街的斜路斜度為6.2度，他認為屬於斜，建議在斜路鋪設防滑鋼砂，以減低車輛溜前風險，有其他斜路會鋪鋼砂加強阻力。梁亦建議禁止車輛由長康街直駛，穿過英皇道進入熙和街，以及延長英皇道交界的安全島及欄杆，以增設緩衝。

運輸署事後兩度回覆他，稱計劃另一些道路改動，包括禁止在長康街斜路上落客及在附近行人路加設欄杆，並已實行。梁估計運輸署有其他考慮，故沒接納他的意見，但他仍維持該3項提議。

梁國熙指出，現時運輸署在《道路使用者守則》，建議司機泊車時把軚盤扭向右或左，一旦車輛溜前，也會因前輪阻礙而停下，惟並非強制遵守。他稱，若沒依從指示，又不拉好手掣，後果將相當嚴重。

票控最高罰款2000 停牌6月

死因裁判官何俊堯代家屬關注到，肇事司機導致嚴重車禍，卻只被票控「沒有固定車輛制動器而離開車輛」罪，該法例最高刑罰是罰款2000元和停牌6個月。梁國熙回應指出，由於意外發生時司機沒有駕駛，未能以「危險駕駛引致他人死亡」等罪檢控，無論後果是否嚴重，只能控告該傳票控罪。

被問到法例是否有漏洞和不足，梁國熙同意法例沒涵蓋所有情况。他補充，2006年至今有6宗類似事件，其中2006年在西營盤第三街，一輛貨車停車落貨時溜後致1死3傷，司機被判處罰款。證人作供完畢，死因裁判官將於下周三（18日）裁決。

【案件編號：CCDI 102、273、1068、1076及1078/19】

明報記者

（死因研訊）

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