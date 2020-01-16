【Emily】中大政政系舊生梁美芬：我覺得Government and Public Administration，老實講好過時

97畢業 陳克勤對要重組感可惜

98畢業 鄧飛：唔止唏噓 直頭傷感

1998年畢業嘅政政系舊生、選委會議員鄧飛同Emily講，「去年啱啱慶祝（政政系）50周年，今年就話無咗個名，你有咩感覺？唔止唏噓，直頭傷感！」陳克勤認為，政治研究同公共行政都係專門學科，最理想政政系可以獨立運作，但希望重組可以吸引更多人入讀。佢又話政政系歷史悠久，希望保留原名。對於重組有冇政治因素，陳克勤就認為「諗多咗」，因為系內討論政治一向基於學術，佢在學時已有「左中右」不同意見。

梁美芬期望政政系檢討同提升競爭力，最重要配合社會需要，例如近年強調嘅大數據。至於重組後學院嘅新名稱，佢透露諮詢時揀咗「政治與政策創新學院」（School of Governance and Policy Innovation）。