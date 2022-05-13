灣區手記：你打咗疫苗未？ ／文：尚東美

「到咗喇。」「咁你仲未打？」「未打啊，我準備呢個周末去打。」

這名義工像是找到「目標人物」，殷勤地說：「疫苗接種點就在不遠處，不如我一陣帶你過去打？」阿伯有點遲疑地回答：「唔使今日就打啩？」義工再勸：「反正你遲早都要打，不如今日一起打埋喇！」

據內地規定，接種後兩日毋須參加全民核酸檢測，以免出現假陽性。這義工心生一計，說「阿伯，我帶你去前面驗咗核酸先，唔使你排隊，然後你跟我去打疫苗，好唔好？」阿伯見前面長長人龍，又見義工盛情難卻，遂答應道「好、好」，跟義工「打尖」去。

雖然新冠疫苗在內地推廣已久，但老年人接種比例未如理想。香港的教訓歷歷在目，上海疫情亦反映類似問題，內地各大城市紛紛出招向長者「谷針」，廣州不少街道送米送油送雨傘送雞蛋送超市禮券，禮券至少500元（人民幣，下同）起步，600元是主流，最高見過1000元，往往聲明「數量有限」、「過時不候」。

其實即使「過時」，「谷針」優惠只會更高，不會降低，加上常與老人打交道的居委會、街道辦工作人員反覆勸說，部分更提供專車接送來往接種站，米、油禮品都同車回來不用搬。如果哪一天見到停止「派糖」，可能就是接種率達標了——只是這一天還未到。

文：尚東美