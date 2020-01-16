大灣區GBA時政一周：疫下盼「穩工」 畢業生降期望薪金

據內地招聘網上平台「智聯招聘」統計，今年首季全國38個核心城市的平均招聘月薪為10,014元（人民幣，下同），按季跌1%，也是去年第一季以來首見按季下跌；招聘月薪中位數則為7999元，與上季基本持平。不過智聯招聘分析，每年首季薪酬均有按季下降或只有些微升幅，情况與春季為招聘旺季以及較低薪職位供應多、拉低平均水平有關。

全國首季平均月薪跌

從38個核心城市的平均月薪來看，四大一線城市中，北上深穩居前三甲，與上季度相比，南京的平均招聘月薪輕微提升，超越廣州排第五（見下圖）。大灣區方面，除了深圳及廣州，珠海平均薪酬也過萬，東莞及佛山則分別以月薪9830和9456元排11及15位。

值得留意的是，不同規模企業首季平均月薪差距擴大，其中1萬人以上的「超大型企業」平均月薪按季升0.6%至11,613元（表一），高於全國平均；小型企業受疫情及原料成本上升等影響較大，令其平均月薪不單低於全國，且20人以下的微型企業月薪按季降3.5%，只有8958元。

從行業看，雖然科網IT行業的平均月薪仍維持高水平，但受資本退出、反壟斷政策、遊戲版號暫停發放等影響，這類企業對人手需求趨於謹慎，因此像互聯網、電子商務和網絡遊戲行業的平均月薪其實比上季低；相反新能源汽車行業受青睞，企業願付更高薪酬招攬人才。

職場起變化，另一邊廂應屆畢業生對畢業後去向也有調整。智聯招聘調查顯示，本屆畢業生的平均期望月薪為6295元，較上屆跌約6%，其中期望4000元以下月薪的比例上升，6000元以上的比例下降，反映應屆畢業生願降低薪金要求以適應就業市場。

盼入巨企比例減

更多盼創業自由工作

此外，50.4%應屆畢業生選擇去企業工作，比上屆下降6.5個百分點（圖二）；選擇創業或投身自由職業的，以及不急於工作的比例均提高3個百分點。報告分析，局部原因是當前疫情反覆，就業市場受壓，令應屆畢業生感到求職競爭會非常激烈，因此更多人選擇較靈活的自由職業或索性放慢求職節奏。

經濟發展下行壓力大，也促使應屆畢業生改變求職要求。雖然薪酬福利仍是首要關注點，佔比65%，但較上屆減少3.5個百分點；與此同時，追求工作與生活平衡，以及更重視工作穩定的比例較上屆增加，尤其認同「穩定最重要」的比例達36.2%，增加6.4個百分點。

在就業競爭壓力加大及期望月薪降低下，追求進入超大企業的應屆畢業生減少，反而願意加入中小企甚至20人以下微企的有所增加（表二），對中小企業來說可能是吸納更多年輕人才的好時機。