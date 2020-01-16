大灣區GBA時政一周：南沙新政惠港才 科大員工享頭啖湯

南沙區政府相關負責人表示，《方案》將加深與港澳營商規則對接，重點推動「灣區一港通」通關便利化改革、多式聯運「一單制」試點改革，並開展跨境投融資業務創新、跨境資金池試點，令貿易、投資更便利。此外，南沙將建設廣州南沙（粵港澳）數據要素合作試驗區、跨境徵信合作試點、全球溯源中心等重點項目。

放寬商務簽注 便人才往來港澳

《方案》並支持推出具競爭力的人才政策，建設中國國家海外人才離岸創業基地。據廣州南沙營商環境國際交流促進中心介紹，南沙近年設立「大灣區國際人才一站式服務窗口」、「大灣區（廣東）國際人才驛站」，率先試行放寬人才往來港澳商務簽注備案要求，香港科大（廣州）12名教職員已先行享受到政策便利。

另據廣州市各區公布的第一季度經濟數據，南沙區以6.5%的增速膺各區之首。廣州市GDP為6751.84億元人民幣，按年增4%。

中山房產抵押 港人可留港登記

中山與香港「不動產登記+金融服務」跨境通辦業務合作簽約暨啟動儀式本月初在中山舉行，中山不動產登記中心在建行（亞洲）設立「不動產登記便民服務窗口」，今後香港居民及企業毋須過關，即可辦理中山不動產抵押登記業務。

以往香港申請人辦理不動產抵押登記，需到場領取證明文件，往返兩地的不動產登記機構，現因疫情封關難以辦理。中山市金融工作局相關負責人指出，線上辦理的新模式已於2021年11月在澳門試點，將經驗延伸香港，未來進一步推進粵港澳三地金融合作，促進人流物流資金流通。

用港教綱 灣區首辦副學士

由香港伍倫貢學院和北京理工大學深圳研究院合辦的香港副學士及學士銜接留學課程，將於今年9月開學，是大灣區首個副學士課程。學生將獲註冊香港伍倫貢書院學籍，在北京理工大學深圳研究院上課，首批招生專業包括信息科技、媒體創作和機場營運和航空物流，各50人。

該課程招生對象為內地應屆高三畢業生，高考成績達當地本科線，須通過英語的綜合測評和入學面試。課程將使用香港專上學院教學大綱和課本，未來可銜接學士課程。

佛山中心城區「擴大」

佛山市自然資源局早前公布《佛山市國土空間總體規劃（2020-2035年）》草案，當中規劃「一主兩副七組團」的城鎮網，南海區大瀝鎮、順德區陳村鎮和北滘鎮首次納入佛山市中心城區（禪城區）規劃範圍。

原有禪城區因面積較小，卻面對兩大強區南海、順德，素有「小馬拉大車」之謂。將大瀝、陳村、北滘納入後，將形成實力較強的中心城區。佛山以「全球智造中心，嶺南魅力名城」為發展願景，預計至2035年常住人口約1170萬，服務管理人口約1300萬。

科創中國灣區聯合體落戶前海

由深圳市科學技術協會與騰訊、香港中文大學、香港資訊科技聯會、澳門科技大學、中國（澳門）金融科技產業智庫暨促進會、澳門市務學會等單位共同發起的「『科創中國』大灣區聯合體」上周成立，將以前海為核心，推動建立粵港澳大灣區產學研融一體化合作平台。

「聯合體」將建設4個中心和1個產業基金，即大灣區創新藥物中心、大灣區智慧製造中心、大灣區碳中和技術與產業創新中心、亞太電競中心和「科創中國」大灣區產業發展基金。深圳市前海管理局副局長王錦俠表示，未來前海將從粵港澳科技創新合作、立足粵港澳比較優勢互補等方面支持大灣區聯合體發展。