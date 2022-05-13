迷你倉火死因庭提4建議 消防：已設專責委員會跟進

死因庭周二（10日）裁定，參與撲救而殉職的高級消防隊長張耀升及消防隊目許志傑死於不幸，並向消防處提出4項建議，包括須規定工廈租戶派代表出席火警演習，及密切關注30歲以上前線消防員患心血管病風險等。郭柏超昨在港台節目《千禧年代》被問及落實死因庭建議的時間，他說由於建議涵蓋範疇廣泛，有待專責委員會研究完成後便會通知死因庭。

消防：發通知書檢控迷你倉「行之有效」

郭稱迷你倉四級大火後，處方已成立跨部門小組，負責巡查執法，至今已巡查超過1200間迷你倉，並向959間迷你倉發出消除火警危險通知書。他說，當中有221間迷你倉未遵從通知書，處方已向部分營運者提出檢控，並完成了其中49宗的執法行動。

郭又透露，處方不時與業界會面，部分營運者提出已經積極跟進及聘用認可的人籌備改善工程，認為執行有關通知書是「行之有效、切實可行」。至於涉及大規模更改迷你倉佈局等工程，若業界提出其他切實可行的建議，處方亦可接受。