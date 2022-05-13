探頭機內檢查 淘大食品廠工人夾頭亡

現場為大埔大富街11號淘化大同食品有限公司廠房。43歲男死者姓溫，任職產品生產員，於豉油生產線負責包裝工作，需清潔及檢查機器。昨晨8時許，溫在廠房2樓清潔及檢查一部「上卡板機」，其間探頭入機內檢查，待機狀態的機器突然啟動，溫的頭部被下降機件打中壓住，動彈不得，工友聽聞故障聲響，發現頭部被夾住的溫已陷入昏迷，於是立即關機並報警。

與年老父母同住 遺妻一對子女

消防員到場將姓溫傷者救出，發現他頭及胸部嚴重受傷。傷者送往大埔那打素醫院，經搶救後證實不治。一名姓宋56歲女職員因目擊意外受驚，同需送院治理。警方及勞工處派員調查事故，初步認為事主清潔機器期間，意外被機器夾到。案件列作送院時死亡，死因有待驗屍後確定。

死者與家人居於粉嶺嘉福邨，為家庭經濟支柱，據悉死者與年老父母同住，妻子與兩名分別10歲及5歲的子女則居於內地。本報昨日下午就意外向淘大查詢，截稿前未獲回覆。

勞工處：已派員調查 發暫時停工通知

工業傷亡權益會對意外表示沉痛，得悉事故後趕抵醫院接觸事主家屬，將提供適切支援及跟進。該會提醒僱主及僱員，清潔或維修機器時，必須先截斷電源、封好開關掣，並貼上警示字眼，避免機器突然啟動產生意外。

勞工處表示對意外十分難過，並對死者家屬致以深切慰問。勞工處稱，已派員展開調查，並向有關工場東主發出「暫時停工通知書」，停止其操作、維修及保養涉事機器。