認去年七一阻差及拒示身分證 婦囚10日罰千元

另控揮袋襲警 罪名不成立

辯方表示，被告盧加敏（61歲）的感化報告正面，她因情緒問題需服藥，現有悔意，稱當時情緒失控而犯案。辯方向被告解釋刑罰後，她拒絕守感化令或社會服務令，認為時間太長，且她承受巨大壓力，打算離開香港，辯方望法庭考慮判處緩刑及罰款。

裁判官梁嘉琪稱，當日警方就公眾活動截查市民時，要求穿黑衣的被告出示身分證，惟她沒理會，並把袋內身分證等物品倒在地上。片段顯示她舉五一手勢，說「Sorry! Sorry!」。警員多次叫被告撿拾身分證不果，終由警員拾起身分證，而被告雙手交疊胸前。

官：防警受辱威脅 判監適合

裁判官稱，被告僅拾起信用卡，但沒撿起身分證，又叫警員自行檢查地上身分證；為了防止警員受到凌辱和威脅，即時監禁是唯一合適刑罰。裁判官提到被告健康不宜服社服令，考慮被告背景以監禁15天為量刑起點，認罪減刑後判監10天；另就無出示身分證罰款1000元。

【案件編號：ESCC1399/21】