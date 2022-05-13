認去年七一阻差及拒示身分證 婦囚10日罰千元

【明報專訊】去年警方禁止七一遊行，六旬女售貨員涉在銅鑼灣港鐵站揮袋襲擊警員，她否認一項襲警罪，審訊後裁定罪名不成立。她另承認各一項阻差辦公及未能出示身分證明文件罪，惟她因身體狀况等不願守社會服務令，昨在東區裁判法院被判監禁10天及罰款1000元。她早前服藥後缺席到庭聽取裁決，法庭下令象徵式充公200元保釋金。
另控揮袋襲警 罪名不成立
辯方表示，被告盧加敏（61歲）的感化報告正面，她因情緒問題需服藥，現有悔意，稱當時情緒失控而犯案。辯方向被告解釋刑罰後，她拒絕守感化令或社會服務令，認為時間太長，且她承受巨大壓力，打算離開香港，辯方望法庭考慮判處緩刑及罰款。
裁判官梁嘉琪稱，當日警方就公眾活動截查市民時，要求穿黑衣的被告出示身分證，惟她沒理會，並把袋內身分證等物品倒在地上。片段顯示她舉五一手勢，說「Sorry! Sorry!」。警員多次叫被告撿拾身分證不果，終由警員拾起身分證，而被告雙手交疊胸前。
官：防警受辱威脅 判監適合
裁判官稱，被告僅拾起信用卡，但沒撿起身分證，又叫警員自行檢查地上身分證；為了防止警員受到凌辱和威脅，即時監禁是唯一合適刑罰。裁判官提到被告健康不宜服社服令，考慮被告背景以監禁15天為量刑起點，認罪減刑後判監10天；另就無出示身分證罰款1000元。
【案件編號：ESCC1399/21】
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