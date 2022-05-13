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校巴5死案 法醫稱5死者多處受傷 兩人曾遭輾過

【明報專訊】2018年12月10日北角發生致命車禍，一輛校巴疑因沒拉手掣溜下斜路終釀5死，死因研訊昨踏入第6天傳召醫生及法醫出庭作供，揭示5名死者多處骨折、瘀傷及擦傷等，直接死因均為身體多處受傷，其中兩人傷勢反映曾被車輛輾過，另89歲最年長死者因昏迷臥牀，引發肺炎。

5名死者為YIP WILLY（葉慶華；89歲）、楊文根（77歲）、梁洪（83歲）、何玉珍（80歲）、 陳瑞意（70歲）。

法醫李毓樺稱，梁洪傷勢反映他生前被車輾過。其女兒梁曦文關注有什麼致命傷勢，李毓樺稱包括胸骨、左右兩邊肋骨全部骨折、雙肺撕裂等。死因裁判官何俊堯問，被車撞倒會否造成這些傷勢，李毓樺解釋，「只係撞倒唔會咁傷」。

東區醫院急症室醫生佘曉峰稱，陳瑞意鼻樑受傷、牙齒碎裂、四肢瘀傷、肋骨骨折等。法醫林衛國稱，死者身體無車胎紋壓傷，但右腳傷勢最為嚴重，推論她先被車撞倒，再被車輾過右腳。

此外，東區醫院骨科醫生張仁駿稱，YIP WILLY左腦室出血，當時手術已無幫助，院方採用保守式治療，其後傷者身體狀况轉差，約一個月後離世。東區醫院病理部門顧問醫生丘斐認為，YIP WILLY因多處受傷致昏迷及臥牀，終引發肺炎。聆訊今續。

【案件編號：CCDI 102、273、1068、1076、1078/19】

相關字詞﹕致命車禍 骨折 校巴 北角 死因研訊

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