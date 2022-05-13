4員當值無人目擊 事主10日後亡 婦沉池底15分鐘 救生員：難辨是否遇溺

死者女兒：點解沉咁耐無人發現？

死者蔡芹菜於2017年7月16日下午2時許遇溺，同月25日離世，終年72歲。研訊不設陪審團，由死因裁判官黃偉權審理，康文署列為有適當利害關係方。

身在福建、死者外孫女顏涓涓因疫情未能來港作供，2018年就本案錄取口供時正在福建就讀大學一年級，其口供稱，事發時她與外婆在訓練池游泳，及後各自活動，1.5米高的外婆在池內步行，她聽廣播才知悉外婆遇溺。死者女兒吳玲玲供稱，母親事後肺部大量入水，致腦缺氧及昏迷，生前被診斷疑患精神病，但無礙日常生活。

一稱可見池底 一稱有「盲點」

另兩人巡池 一肚痛一頭暈

證供顯示，涉事室內訓練池深1.2米，設有兩個高兩米的更台，分別為3號及4號更台，各有一人駐守，另有兩人負責巡池，每半小時換更。事發時有23年工作經驗、在3號更台當值的康文署救生員潘偉邦稱，當日因有公務而獲准遲45分鐘即下午2時半才當值，下午3時聽到有人叫「有人暈咗」才知悉有人遇溺，並與同事展開急救。

潘又稱，他在更台上能看到池底，但當值時不見有人「沉落去」。駐守池另一面4號更台的陳光昊則有不同說法，他稱更台有一定高度，難以看清池底，死者下沉位置與更台相距約3至5米，愈近更台便愈有「盲點」，須彎身才可看見，但當時他並無這樣做。

救生員稱未聞呼救 官：你都要睇㗎

黃官關注為何未有發現有泳客在池底，陳解釋，訓練池水深較淺，不少人會在此練習閉氣及潛水，且聽不見死者掙扎或求救。黃官聞言稱，陳作為救生員不應只靠泳客求救「你都要睇㗎」，陳稱當時有逾百人游泳，在更台上難判斷是否遇溺，若有意外，巡池同事能更快抵達意外點。

至於兩名巡池救生員老煒成及李永健，二人均稱不知悉誰是下一更同事，多次重申「只會留意自己」。稱當值期間頭暈的老煒成繼續上班，被黃官質疑「好危險，頭暈點睇泳客？」，老表示當時狀態未至於要請假。聆訊今續，將繼續傳召康文署職員。

【案件編號：CCDI 712/17】

明報記者

（死因研訊）