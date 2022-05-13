少女疑遭兩男強姦 稱怕尷尬只提一人

辯方質疑陪報警「表姊」非親戚 事主：早澄清

被告依次為鄭宏昊、袁昊琛，案發時均為18歲，被控2019年4月16日在天水圍某住所強姦女子X。X於首次錄影會面稱，當晚因輸了遊戲，喝了不少混入綠茶的威士忌，凌晨時分由男友及兩被告送回天水圍住所，男友回家後被指示出外買飲料。X其後被抬入睡房，被告袁昊琛進房關門，問X「搞唔搞嘢」，X拒絕，袁在X不情願下把陽具插入X陰道並抽插約數分鐘。惟昨日庭上播放的錄影會面中，X稱是首被告鄭宏昊先進睡房強姦她，其後才是被告袁昊琛進房。被問到為何未有於首次會面時講述被兩人強姦，X則稱「同兩個人搞，好尷尬」。

辯方盤問稱，X聲稱由表姊陪同報警，但因X未有成年家人陪同，才稱友人為表姊，兩人實非親戚。X同意，她補充其後錄口供時已澄清。

被指對事後數天印象模糊 稱「肯定做過」

辯方又質疑，X曾稱4月17日或其他日子發生本案，稱X對其後數天的事印象模糊，X同意，但重申兩被告強姦她「肯定有做過」。辯方提及，本案後X曾被判入住宿式院舍，但X自行逃走；另X同年曾因毆打他人惹上官非，又曾違反感化令，遭發拘捕令，X同意紀錄，但對另一項盜竊罪則表示不記得。

【案件編號：HCCC183/21】