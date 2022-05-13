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調查：1/6人遭網絡性騷擾 12%受訪者曾職場受害 平機會倡改革性教育

【明報專訊】平機會昨日公布首個涵蓋所有人口的「2021年全港性騷擾調查」，發現約17.8%和11.8%受訪者在受訪前24個月內分別曾遭網絡性騷擾和職場性騷擾，受害人之中分別有42%和55.7%曾遭受多於一種形式的網絡性騷擾和職場性騷擾。平機會認為調查顯示性騷擾情况普遍，建議改變職場文化，改革中小學性教育課程，加強性別平等和兩性關係要素。

網上最普遍收淫照淫片

上述調查在2021年3至6月以電話訪問5027名18至64歲操廣東話、普通話或英語的香港居民，包括外籍家庭傭工。網絡性騷擾最普遍形式是「收到不雅照片或影片」，佔55.8%、其次是「收到有性含意的訊息」，佔47.1%。職場性騷擾中，最普遍是有人當着受害人面前與他人說有關性的話題或笑話，有61.5%，其次是有人直接對受害人說有關性的話題或笑話，佔37.9%。受害人之中，分別有42%和55.7%曾遭受多於一種形式的網絡性騷擾和職場性騷擾。平機會高級研究經理葉仲茵說，九成受害人曾經歷1至4種不同形式的性騷擾。

網絡職場皆多口頭形式

平機會政策、研究及培訓署理主管徐妤婷說，無論在網絡或職場，性騷擾最常見都以口頭形式出現，例如在職場上有人談及性的話題，令在場者感到不自在。

網上性騷擾方面，分別有18.3%受訪男性及17.3%受訪女性稱曾在網上遭受性騷擾，男性比女性稍多1個百分點。惟調查亦發現職場有較多男性透過網絡或電子訊息溝通時遭受性騷擾。職場性騷擾受害人中，有16.8%女性受害人透過網絡或電子訊息溝通時遭受性騷擾，而男性則有27.4%。

網上受害男多於女

平機：男多性話題

平機會行政總監（營運）朱崇文稱，是次調查未有分析男性遭受較多網上性騷擾的原因，但處理日常投訴及查詢時觀察到男性較常分享裸露照片及與性有關的話題及笑話，惟很多人不明白性騷擾定義，不知單是分享裸露照片已屬性騷擾，因此男性使用社交媒體時，或遇到更多這些問題。

暑期工實習生更易受騷擾

調查亦發現暑期工和實習生較高風險面對職場性騷擾，分別有25%及25.5%受訪者有類似經歷。朱崇文解釋，因權力不平衡，尤其暑期工及實習生均非正式員工，更大可能在工作時遭性騷擾。

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