美議員促制裁港法官檢控官 律政司大律師公會譴責干預

公會引基本法：檢控不受干預

大律師公會聲明表示關注事件，稱本港法官的獨立及操守毋庸置疑，委任法官時亦不涉政治考慮或干預，強調法官及其他司法人員獨立行使權力及不受任何干預，屬香港法治的重要基礎。聲明又稱，《基本法》63條確保刑事檢控工作不受任何干預，公眾期望檢控官可依法、公平地履行其憲制職責，律師亦不應受到不當壓力。

律政司質疑違國際法

律政司發言人表示，特區政府強烈譴責有人公然呼籲對香港特區官員、司法人員和檢控人員實施所謂「制裁」，企圖干預香港司法程序，任何國家利用「單邊強制措施」壓制政府官員或個別人士，企圖干涉別國內政和主權，不單與國際法和聯合國的框架相違背，亦違反國際法規定的不干涉原則。

美國新聞網站Politico早前披露，7名共和黨眾議員去信拜登，稱近月香港局勢有惡化趨勢，若不採取更強硬措施，香港境內所有反對勢力會被鎮壓，要求美方擴大對港制裁，包括制裁國安法指定法官、檢控官，以及維護國家安全委員會。