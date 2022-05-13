首發黃雨半日兩掛 天文台料今早珠江口大雨

料周一雨勢漸減弱

天文台預測，在珠江口一帶，今日早上開始有大雨發展，提醒市民要保持警覺；天文台又預計周末期間天氣仍然不穩定，間中有大驟雨。受到東北季候風影響，下周一雨勢逐漸減弱，氣溫會下降至19℃左右。

本港昨繼續受活躍低壓槽影響，不時有雨區在本港發展，昨各區普遍錄得100毫米以上雨量，包括九龍及港島各區，大嶼山西南及新界東更錄逾150毫米。天文台昨早5時25分發出黃色暴雨警告信號，持續1小時15分；及後於中午12時10分再發出黃色暴雨警告，至晚上10時45分除下。

澳門前日（11日）因預料大雨而停課一日，教育及青年局昨表示，直至早上7時，澳門仍維持黃色暴雨警告信號（澳門廣泛地區1小時降雨量預測或已達20毫米），按機制所有學校照常上課。至於廣東繼續受惡劣天氣影響，多地暴雨持續。

渠署視察筲箕灣東大街

另外，渠務署長彭雅妮昨視察水浸黑點的排水系統清理工作，當中巡視筲箕灣東大街的排水設施。該署稱東大街處於區內較低位置，以往暴雨期間地面徑流使大量垃圾、枯葉等雜物積聚於排水口，造成淤塞以致水浸，該署早前於附近建造排水渠，加快收集和排走雨水，緩減水浸風險。