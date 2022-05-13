職工盟教育基金 通過撤銷公司註冊

被指有關聯公司易名運作

前主席：該機構無關工盟

根據職工盟教育基金網站，該基金在2002年成立，屬非牟利慈善機構，主要為基層及失業人士提供培訓課程，提供就業支援服務，並透過教育和宣傳提高工人對勞工法例和職業安全的認識。鄭清發表示，隨着職工盟教育基金撤銷公司註冊，職工盟轄下的公司、機構已全數解散。《文匯報》上月報道，有前職工盟的關聯公司易名後繼續運作，鄭清發澄清，有關公司、組織機構與職工盟沒有關係。

鄭清發表示，自職工盟去年啟動解散程序後，已陸續遣散教育基金的員工、處理培訓中心租約事宜等，至昨日為止，仍有約5名員工要遣散，部分設於屋邨的中心會址已交還給房屋署，大部分培訓課程亦已下架，其他法律及核數工作則已交由給律師和會計師處理。

遣散出糧 千萬結餘料耗盡

鄭又說，不確定教育基金現有的款項餘額，去年報道所指的逾千萬元結餘，至今已用於遣散員工、支付培訓課程的導師人工、還原已完約的培訓中心會址等，他相信最終不會有餘款。他表示，特別會員大會上，有會員關注現時政治形勢，為減低政治風險，因而通過決定撤銷公司註冊。

職工盟去年9月宣布解散，部分屬會亦已陸續停運，而職工盟原本提供的僱員再培訓局課程亦未再開新班，已報名輪候的學員則獲轉介到其他培訓機構。