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涉私了襲趙家賢男子 6人7月再訊 1人20萬元保釋

【明報專訊】2019年11月太古城中心衝突，無業漢陳真咬甩時任區議員趙家賢的左耳及襲擊途人，其後疑遭圍觀者「私了」。6名男子事隔兩年被捕，被指當日連同他人傷害陳真及參與暴動，被控暴動及有意圖而傷人等罪。案件昨於區域法院提訊，押後7月7日再訊，待被告申請法援及索取法律意見，其中一直還押的25歲首被告獲准以20萬元現金保釋。

6名介乎20至61歲的男被告，同被控各一項暴動罪及有意圖而傷人罪，指控他們2019年11月3日在太古城中心2期北座西面門外與其他人參與暴動；以及同日同地與其他人非法及惡意傷害陳真，並意圖對其造成身體嚴重傷害。

另被控一項拒捕罪的首被告張潤鋒（25歲，咖啡師），在案件今年1月首次提堂至今還押。他昨獲准以20萬元現金及2萬元人事擔保保釋，須遵守宵禁，每周到警署報到3次，不得離港或接觸控方證人，另兩名被告准以原有條件保釋，其餘3人則沒有保釋申請，續還押候訊。

另外，9名男子涉於2019年7月1日在灣仔及金鐘一帶參與暴動，案件同於區院提訊，獲准押後8月16日再訊，待被告申請法援，各人准以原有條件保釋。9名男被告介乎17至31歲，被控2019年7月1日在演藝道、分域碼頭街、龍匯道及龍合街一帶參與暴動。次被告另涉保管或控制一個槌子，被控一項管有物品意圖摧毁或損壞財產罪。

【案件編號：DCCC 329 、330/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕保釋 區域法院 暴動罪 陳真 太古城中心 反修例事件

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