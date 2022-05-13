屯院調亂遺體 一具火化後始知

4殮房職員停職 業者：認屍沒出錯移送始錯

屯門醫院昨接獲查詢後公布事件，稱根據殮房紀錄，兩名死者的家屬前日早上接近同一時段先後辦理認領遺體手續；其中一具遺體原定在醫院告別禮儀室進行儀式後直接運往火化，另一具遺體則送往殯儀館，但殮房職員其後接獲通知，在殯儀館的遺體並非原定遺體，醫院遂展開調查。屯院發言人表示高度重視事件，向家屬致歉及慰問，並已向醫管局報告事件，以及會成立根源分析委員會調查事件及檢視遺體處理流程，4名殮房職員被停止執行相關職務。

郭凱邦透露，據初步了解，事件涉殮房職員「技術上問題」，兩名死者的家屬認屍過程沒有出錯，但由於其中一名死者為新冠患者，認屍後需立即放入棺木及封棺，懷疑殮房職員因此調亂兩具遺體，再轉送至錯誤的地方。郭強調，現時認屍過程非常謹慎，會核對遺體的識別手帶、死者名字和身分證號碼，但期望當局就此檢討。

富山逾99%遺體已處理 火化服務逐步復常

至於遺體火化進度，食環署昨稱早前於沙田富山遺體貯存設施的約1897具遺體中，有1889具、即逾99%已火化或土葬，或正作安排或運送出境等，餘下亦已完成認屍；衛生署將於本月下旬將遺體貯存設施內仍未被認領的遺體全數轉移至富山公眾殮房。食環署亦將由明日起逐步將可預約的火化日期回復至原有的未來15天，並會於下周一（16日）起將每日可供預約的時段逐步減少，至6月初減至本來的130至140節水平。