港聞

港聞二

上樓須6.1載 林鄭任內增年半 見24年高 房委成員料5年難改善

【明報專訊】公屋平均輪候時間見24年新高，截至今年3月底有約24.5萬宗申請，其中一般申請者平均輪候時間達6.1年，為1998年3月底6.6年後新高，對比特首林鄭月娥上任後第一季、即2017年9月底的4.6年，近4年多來增多1.5年。至於長者一人申請平均輪候時間亦增至4.1年，突破1999年3月底的4年。房委會資助房屋小組主席黃碧如預料，輪候時間未來數年內難以明顯改善，「希望平穩，不會快速增加」。

一般申請微跌 一人申請微升

房委會公布最新公屋輪候時間，一般申請者平均輪候時間由去年12月底的6年，微升0.1年至今年3月底的6.1年。長者一人申請平均輪候時間亦由4年增至4.1年。輪候冊人數方面，截至今年3月底，約有14.75萬宗一般公屋申請，較去年12月底15.2萬宗微減約4500宗，最新配額及計分制下的非長者一人申請則有約9.77萬宗，較去年12月底微升1200宗。

房屋署表示，公屋輪候時間延長，與粉嶺皇后山邨、深水埗海達邨和白田邨等多個大型屋邨在今年首季入伙有關，讓為數不少輪候已久的一般申請者獲編配公屋；今年首季獲編配入住公屋的一般申請約6000宗，非長者一人申請約420宗。

黃碧如盼未來數年平穩不增

黃碧如表示，有部分公屋單位在首季被徵用作社區隔離設施對今次輪候時間有輕微影響，並解釋輪候時間只計算在期內首次配屋申請者的輪候時間，即使一般申請者按季減少，且上季有6000個單位編配，但相信輪候冊「龍頭」因輪候了較長時間，輪候時間反而上升，故不能單憑輪候時間判辨輪候冊情况是否改善。她又估計，未來公屋供應「頭輕腳重」，公屋供應難以突然增加下，輪候時間未來數年內難以明顯改善，「希望平穩，不會快速增加」。

房委會委員兼公屋聯會總幹事招國偉表示，今年首季編配公屋6000伙，較對上一季4700伙增加，但獲配屋者亦輪候很長時間，令輪候時間上升。他又稱，來年有屯門和田邨、菁田邨和大埔富蝶邨入伙，合計約1.6萬伙，預計輪候時間仍繼續上升，直至新供應可基本抵消新申請，輪候時間才有望掉頭向下，估計要待2027至28年度後供應增多才有轉變。

招國偉又期望，候任特首李家超上場百日報告如何加快供應和上樓時間，以紓緩公屋輪候冊情况。

相關字詞﹕招國偉 黃碧如 公屋輪候時間

上 / 下一篇新聞

波樓爆疫4陽性 兩客上月抵港 西環邨污水病毒量高5廈圍封
波樓爆疫4陽性 兩客上月抵港 西環邨污水病毒量高5廈圍封
港大醫學院料堅尼地城爆大群組 籲師生勿往用膳
港大醫學院料堅尼地城爆大群組 籲師生勿往用膳
40輸入5宗社區發現 港首錄BA.2.4
40輸入5宗社區發現 港首錄BA.2.4
14泳池有限度重開 工會：缺五六百救生員難全開設施
14泳池有限度重開 工會：缺五六百救生員難全開設施
屯院調亂遺體 一具火化後始知
屯院調亂遺體 一具火化後始知
「12港人」黃偉然認製炸藥囚20月 求情稱早埋後園不擬用 官：落他人手中後果嚴重
「12港人」黃偉然認製炸藥囚20月 求情稱早埋後園不擬用 官：落他人手中後果嚴重
涉私了襲趙家賢男子 6人7月再訊 1人20萬元保釋
涉私了襲趙家賢男子 6人7月再訊 1人20萬元保釋
職工盟教育基金 通過撤銷公司註冊
職工盟教育基金 通過撤銷公司註冊
首發黃雨半日兩掛 天文台料今早珠江口大雨
首發黃雨半日兩掛 天文台料今早珠江口大雨
美議員促制裁港法官檢控官 律政司大律師公會譴責干預
美議員促制裁港法官檢控官 律政司大律師公會譴責干預
涉虛報立選開支 前區議員曾錦榮被捕
涉虛報立選開支 前區議員曾錦榮被捕
調查：1/6人遭網絡性騷擾 12%受訪者曾職場受害 平機會倡改革性教育
調查：1/6人遭網絡性騷擾 12%受訪者曾職場受害 平機會倡改革性教育
「被拒續邀約」屬性騷擾 過半人不知
「被拒續邀約」屬性騷擾 過半人不知
少女疑遭兩男強姦 稱怕尷尬只提一人
少女疑遭兩男強姦 稱怕尷尬只提一人
4員當值無人目擊 事主10日後亡 婦沉池底15分鐘 救生員：難辨是否遇溺
4員當值無人目擊 事主10日後亡 婦沉池底15分鐘 救生員：難辨是否遇溺
校巴5死案 法醫稱5死者多處受傷 兩人曾遭輾過
校巴5死案 法醫稱5死者多處受傷 兩人曾遭輾過
認去年七一阻差及拒示身分證 婦囚10日罰千元
認去年七一阻差及拒示身分證 婦囚10日罰千元
探頭機內檢查 淘大食品廠工人夾頭亡
探頭機內檢查 淘大食品廠工人夾頭亡
迷你倉火死因庭提4建議 消防：已設專責委員會跟進
迷你倉火死因庭提4建議 消防：已設專責委員會跟進
大灣區GBA時政一周：南沙新政惠港才 科大員工享頭啖湯
大灣區GBA時政一周：南沙新政惠港才 科大員工享頭啖湯
大灣區GBA時政一周：疫下盼「穩工」 畢業生降期望薪金
大灣區GBA時政一周：疫下盼「穩工」 畢業生降期望薪金
灣區手記：你打咗疫苗未？ ／文：尚東美
灣區手記：你打咗疫苗未？ ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】港鐵邀藝人YouTuber錄製《真的很興奮》 賀東鐵過海 羅生再開金口
【Emily】港鐵邀藝人YouTuber錄製《真的很興奮》 賀東鐵過海 羅生再開金口
【Emily】中大政政系舊生梁美芬：我覺得Government and Public Administration，老實講好過時
【Emily】中大政政系舊生梁美芬：我覺得Government and Public Administration，老實講好過時
【Emily】家庭開心指數調查：每5個家庭有一個唔開心 每4個港人有一個唔開心
【Emily】家庭開心指數調查：每5個家庭有一個唔開心 每4個港人有一個唔開心
【Emily】伊朗總領事館祝賀李家超獲……
【Emily】伊朗總領事館祝賀李家超獲……
【Emily】碧雲續關注區務 倡油麻地戲院建停車場
【Emily】碧雲續關注區務 倡油麻地戲院建停車場
【Emily】劉業強荔枝窩鋤田 鼓勵到此一遊
【Emily】劉業強荔枝窩鋤田 鼓勵到此一遊