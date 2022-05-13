上樓須6.1載 林鄭任內增年半 見24年高 房委成員料5年難改善

一般申請微跌 一人申請微升

房委會公布最新公屋輪候時間，一般申請者平均輪候時間由去年12月底的6年，微升0.1年至今年3月底的6.1年。長者一人申請平均輪候時間亦由4年增至4.1年。輪候冊人數方面，截至今年3月底，約有14.75萬宗一般公屋申請，較去年12月底15.2萬宗微減約4500宗，最新配額及計分制下的非長者一人申請則有約9.77萬宗，較去年12月底微升1200宗。

房屋署表示，公屋輪候時間延長，與粉嶺皇后山邨、深水埗海達邨和白田邨等多個大型屋邨在今年首季入伙有關，讓為數不少輪候已久的一般申請者獲編配公屋；今年首季獲編配入住公屋的一般申請約6000宗，非長者一人申請約420宗。

黃碧如盼未來數年平穩不增

黃碧如表示，有部分公屋單位在首季被徵用作社區隔離設施對今次輪候時間有輕微影響，並解釋輪候時間只計算在期內首次配屋申請者的輪候時間，即使一般申請者按季減少，且上季有6000個單位編配，但相信輪候冊「龍頭」因輪候了較長時間，輪候時間反而上升，故不能單憑輪候時間判辨輪候冊情况是否改善。她又估計，未來公屋供應「頭輕腳重」，公屋供應難以突然增加下，輪候時間未來數年內難以明顯改善，「希望平穩，不會快速增加」。

房委會委員兼公屋聯會總幹事招國偉表示，今年首季編配公屋6000伙，較對上一季4700伙增加，但獲配屋者亦輪候很長時間，令輪候時間上升。他又稱，來年有屯門和田邨、菁田邨和大埔富蝶邨入伙，合計約1.6萬伙，預計輪候時間仍繼續上升，直至新供應可基本抵消新申請，輪候時間才有望掉頭向下，估計要待2027至28年度後供應增多才有轉變。

招國偉又期望，候任特首李家超上場百日報告如何加快供應和上樓時間，以紓緩公屋輪候冊情况。