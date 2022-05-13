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14泳池有限度重開 工會：缺五六百救生員難全開設施

【明報專訊】康文署上周四未能與其他政府設施同步重開38個公眾游泳池，昨開放14個泳池，但部分設施仍關閉，個別泳池設人數限制，其餘24個泳池下周一重開，延遲分別7和11天。港九拯溺員工會發言人胡啟榮說，康文署尚欠500至600名救生員，即使重開所有泳池，九成以上未能重開全部設施，批評署方玩「數字遊戲」。

另24泳池下周一重開 較林鄭預告遲11天

康文署昨開放轄下14個公眾泳池，部分僅有限度重開，摩理臣山游泳池只開放戶外泳池，荔枝角公園游泳池只開放訓練池、習泳池及嬉水池，馬鞍山游泳池主池最高容納人數則減至208，關閉習泳池、大型滑水梯及幼童池，東涌游泳池只開放主池。第二階段24個泳池下周一重開，包括九龍公園游泳池、斧山道游泳池和顯田游泳池。兩批泳池開放時間較特首林鄭月娥最初宣布5月5日重開分別遲7和11天。

東涌只開主池馬鞍山限人數 工會批「數字遊戲」

康文署提醒，5月19日起在室內體育處所運動時亦不必佩戴口罩，而除游泳、淋浴、往返更衣室及泳池、往返不同泳池，或與他人相距至少1.5米下熱身的情况外，泳客在泳池範圍仍須一直佩戴口罩。

胡啟榮表示，康文署須聘用約800名救生員維持泳池的救生員服務，但現仍欠500至600人，估計即使下周一重開38個泳池，有九成以上未能重開全部設施，「（舉例）6個池只是開到大池，BB池開不到，嬉水池也不開，一家大細都玩不到」。

他說，康文署今年只開放15個泳灘，較去年17個少，亦是因人手不足而調整，批評康文署玩「數字遊戲」，「有長工會開到所有泳池，但幾多設施開到，就是另一個數字了」。

（新冠疫情）

相關字詞﹕胡啟榮 康文署 康文署泳池

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