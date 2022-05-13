港大醫學院料堅尼地城爆大群組 籲師生勿往用膳

「三村」宿生須每天快測至下周日

港大醫學院昨早通知師生，稱堅尼地城或爆發大型群組，強烈建議師生本周避免到該區用膳，或參與任何須除下口罩的活動。港大傳染病工作小組昨傍晚再向全校師生發電郵，提及西環邨附近的賽馬會第三學生村宿生，須每天接受快速抗原測試至下周日，並提醒任何師生，未來數天如要前往該處，應格外謹慎和保持個人衛生。

昨日疫情記者會，被問及有大學呼籲師生不要到堅尼地城會否引起恐慌，衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，尊重個別大學做法。

街坊：講到咁恐怖 擔心都正常啦

位於西環邨毗鄰的百年大樓2座居民陳小姐表示感到少許憂慮，又說港大醫學院說法「講到咁恐怖」，認為「擔心都正常啦」。該廈保安員盤先生說，這幾天會加倍小心，尤其是接觸大閘門柄等公共設施後會立即消毒雙手，他續稱，由於大廈早前有確診者家居隔離，「自己很有經驗處理」，衛生和預防措施都非常謹慎。

翻查資料，百年大樓2座上月27日被納入強制檢測，其後有居民染疫，該廈與附近住宅昨日因污水檢測病毒量相對較高，居民和保安等將獲發快速抗原測試包。

食肆：午食客減2/3 續收取消訂座

西環邨對面一間西式食肆的職員李小姐形容，港大醫學院昨日呼籲師生勿到該區的消息一出，昨午食客較前日減少三分之二，並陸續收到取消晚上訂座的通知，又謂即使客人訂枱後沒取消，「嚟唔嚟是另一回事」。本身在西環邨居住的李小姐說，自己和一對子女於2月底曾染疫，同住的丈夫和家翁則沒有，但家中各人均已接種至少兩劑新冠疫苗，形容「冇得擔心㗎喇，就算驚我都要返屋企，安全措施做足啲就可以，要再中都冇辦法」。

（新冠疫情）