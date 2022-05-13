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波樓爆疫4陽性 兩客上月抵港 西環邨污水病毒量高5廈圍封

【明報專訊】本港每日新增的新型冠狀病毒個案維持在近300宗水平，昨增294宗，社區再現兩個懷疑爆疫群組，其中紅磡一間桌球館4人染疫，當中兩人為上月底抵港、完成檢疫後出社區者。衛生防護中心暫估計個案屬本地感染，會做病毒基因排序，該桌球館昨照常營業，部分人打桌球時將口罩拉至下巴。此外，西環多幢住宅及港大宿舍被驗出污水陽性，衛生防護中心發現當中的西環邨污水病毒含量相當高，邨內近日出現5宗個案，政府昨圍封全邨5廈，要求所有居民檢測。

昨增294宗 疑現兩群組

繼元朗牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋爆疫後，再有場地被揭疑爆疫，紅磡馬頭圍道紅磡商業中心B座3樓的「新旺會」桌球館4名顧客近日先後染疫，患者曾於5月9日下午5時至午夜到該處。其中兩人為近日抵港者，包括一名20歲男子，4月29日從美國抵港，完成檢疫後出社區，5月9日喉嚨痛，同日到訪桌球館，中心暫未知患者是發病後才到桌球館，還是到桌球館後才發病。他在到訪桌球館翌日、即抵港第12日核酸檢測驗出陽性，Ct值為23。另一名染疫顧客4月30日從菲律賓抵港，5月7日完成檢疫，到訪桌球館後，抵港後第11日快速測試陽性。

張竹君：暫不知源頭 似本地爆發

因應上述兩宗抵港12日才發現的個案，衛生防護中心再追蹤涉新旺會的個案，發現兩宗近日的個案曾同時段到訪該桌球館，包括一名5月11日驗出陽性的23歲男子，以及一名5月10日快速測試陽性的40歲男子。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，4人沒一起消遣，現場部分人有喝飲料；同一時段光顧的150多人要強制檢測，與患者一起吃喝者或要檢疫。被問會否是近日入境的個案傳染其他人，張說，暫不知誰是源頭，桌球館似是本地爆發，要看其他顧客檢測後有否新個案，亦會進行病毒基因排序。

涉事波樓每枱兩人 有人拉低口罩

本報記者昨午5時許致電新旺會，職員得悉記者身分後稱負責人不在，隨即收線。記者昨晚到場，職員要求入場者用安心出行及疫苗通行證，場內幾乎每張枱都有一兩人打桌球，部分人拉下口罩。據現場餐牌，桌球館可打麻將，亦有啤酒和小食供應，暫不知現時有否提供相關服務。桌球館屬第599F章下的「遊樂場所」，限制包括每枱最多4人，除必要飲用飲品時，其他時間要戴口罩。

此外，西環一帶多幢住宅及港大宿舍被驗出污水陽性，衛生防護中心稱西環邨的污水病毒含量相當高，以往其他污水陽性的數值通常數千至10多萬，而西環邨污水陽性水平達數百萬。張竹君表示，近日在邨內的西苑臺錄得5宗個案，其中3宗是昨日的個案，5宗個案涉4個家庭，分佈在不同樓層，當局擔心邨內還有其他個案，昨午起全邨圍封檢測。

張竹君表示，暫未發現堅尼地城的個案數目比其他區高，亦暫未見到西環有食肆爆疫，她呼籲當區居民若有不適，應盡早檢測，附近的醫生若發現病人有上呼吸道感染，亦應盡量安排他們檢測。

許樹昌：疫情反彈風險不大

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，桌球館的風險包括桌球及球棍有可能被帶病毒者污染，且場地通風或不夠流通，至於桌球館有兩名患者近日才抵港，許認為要做病毒基因排序找出誰是病源。他又說，本港社區不是零確診，且Omicron傳播性高，大廈或桌球館出現個案不出奇，相信本港疫情反彈風險不大，他認為可觀察之後數日個案數目有否急升，否則下周可如期放寬措施。

明報記者

（新冠疫情）

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相關字詞﹕許樹昌 新旺會桌球館 張竹君 疫情第六波 疫情第五波 新型冠狀病毒

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