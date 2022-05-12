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【Emily】大幅橫額賀「校友李家超」當選 小學校長：一早印定

【明報專訊】候任特首李家超嘅小學母校、深水埗五邑工商總會學校，日前喺學校外牆懸掛巨型橫額，印上「熱烈祝賀校友李家超當選行政長官」。校長黃錦耀向Emily話，一早已經印定橫額，「因為係我哋校友，都想同自己嘅學生、家長分享番呢個喜悅」。

壁報板貼滿李返母校照片

稱「師生校友與有榮焉」

黃錦耀引述當年嘅學生、老師話李家超讀書時「比較靜」，讚佢尊師重道，升中獲派九龍華仁書院亦反映佢勤力好學。黃錦耀日前喺校內早會向學生分享李家超當選特首嘅消息，已預備咗另外幾款橫額，稍後將喺學校懸掛，佢亦希望有機會再邀請李家超回校出席活動。該校網站首頁都有幾張李家超嘅相，例如介紹李係該校第十二屆（1970年）畢業生。

Emily到學校睇過，校外掛咗4幅橫額祝賀李家超當選，其中校門有橫額，旁邊嘅壁報板更貼滿李家超做保安局長時出席學校活動嘅相片，並印有字句，話師生、校友對李當選特首「與有榮焉」。黃校長帶Emily參觀學校舊翼，即係李當年讀書嘅地方，不過課室都翻新咗，相信同李家超在學時嘅環境好唔同喇。

黃錦耀話，2018年學校鑽禧校慶時，邀請李家超擔任嘉賓，對方一口答應，認為李「感恩圖報、有情有義」。佢話，李家超返母校分享自己在學時遵守校規，強調「守規矩好重要」。

相關字詞﹕李家超 特首選舉

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