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2022年5月12日星期四
港聞二
疫苗通一周兩失靈 資科辦：已警告承辦商 「安心出行」更新刪針卡 專家：政府驗收疏忽
牡丹金閣群組多3宗 梁子超料屆尾聲
首季罪案跌6% 虐兒、詐騙、勒索增三成
涉起底逾70議員、煽動掟彈 保安被捕
壹傳媒違契案 周達權任控方證人 原同案被告 律政司2月申分拆獲批
料暴雨澳門廣州預告停課 港未跟 天文台：現技術難估雨量 太早停課或變虛報
反修例8案件 事發兩年後16被告首提堂
涉校門縱火逼停課 中四生3罪表證不成立
校巴5死案 政府化驗師：司機未拉夠手掣
假資訊法研究 民政局目標年中交建議 稱探討中英美星等經驗 顧問團身分不披露
涉送煙准囚犯用手機 懲教助理一囚7月一擬不認罪
調查：倡政府聘殘疾 七成人撐立法設配額
前男警涉嘲殉職水警控煽動 國安跟進
查包裹送貨搗倉 海關檢2200萬元假貨
嚴迅奇談設計理念：故宮館與M+ 古今東西對話
未招標獲委問心無愧 「當時有些事不太理性」
康文署3新招阻炒場 網訂優先打擊排隊黨
關愛基金料2024年乾塘 下屆政府定去向
前警員妄想症 刀戳女兒判醫院令
涉售MIRROR演唱會假飛 工人被捕
黑漢爛賭欠同門債 遭斬甩手指
大灣區GBA專題：人幣短線弱 長線6.7有支持
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【Emily】立會餐廳招標 秘書處話諗緊擴大
【Emily】憶心臟病突襲 曾俊華籲勇於「認病」
【Emily】自稱「半個傳媒人」 肥胡：你唔犯法無嘢驚㗎
【Emily】懷舊小食再推郵票 「一張兩件」5．26開售
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【明報專訊】（請看附圖）
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