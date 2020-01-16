大灣區GBA專題：人幣短線弱 長線6.7有支持

明報記者 龍彩霞

馬來亞銀行（Maybank）最新報告指出，人民幣維持疲弱的原因主要在於：

(1) 4月PMI數據顯示，國家疫情防控政策下經濟正在經歷陣痛，以及其他地區會否遭遇與上海類似的社會面清零方法；

(2) 隨着美國10年國債收益率飈升至3厘以上，中美息差已經轉負；

(3) 全球央行努力在市場出現惡性通脹之前被迫收緊政策，刺激了美元的需求，在此消彼長的情况下，其他貨幣自然受壓。

報告稱，中國將繼續堅持既有的動態清零政策，當局可能會加大穩增長支持力度，或會遏制人民幣的大幅貶值。報告稱，隨着美國通脹見頂，便會緩解人民幣的貶值壓力。

平安證券首席經濟學家鍾正生表示，當前人民幣貶值的幅度和速度或許已經觸及政策敏感區間，當人民幣匯率進一步呈弱勢，監管層或推出抑制人民幣貶值的政策。參照2015年以來人民幣貶值情况，他認為今年底人民幣兌美元匯率的下限可能就在6.75附近。

瑞銀汪濤：人幣年中或見「7算」

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤博士認為，人民幣匯率還會進一步貶值。預計央行在匯率和其他政策目標之間尋求平衡，相信央行不會將人民幣貶值作為推動經濟增長的工具。而央行仍有諸多穩定匯率的工具，例如可以進一步下調外匯存款準備金率，還可以增加在岸市場（例如提升遠期售匯的外匯風險準備金）和離岸市場做空人民幣的成本 （例如提高香港離岸人民幣的CNH HIBOR利率），還可以加強管控資本外流力度，包括限制內地銀行和公司對海外放貸，鼓勵內地市場主體增加結匯等。

汪濤續說：「我們將2022年底人民幣對美元的預測從6.6調至6.9，2023年底預測調至6.7。」由於近期美元保持強勢，中國出口和經濟走弱，人民幣兌美元在年中可能突破7這個關口，不過年底應該重新回到「6算」。瑞銀預計，下半年防疫政策可能有所放鬆，負面影響逐漸消退，經濟增長勢頭企穩反彈，市場信心逐漸恢復。瑞銀投行全球外匯策略師鍾揮則預測，在2023年美元兌其他主要貨幣走弱，同時預計中國經濟會進一步復蘇。因此，預計人民幣會小幅升值至6.7。

中國人民銀行貨幣政策委員會委員王一鳴在4月24日表示，應實施更大力度的宏觀政策來對冲疫情影響，使第二季經濟增速能夠重返5%以上，這對中國全年GDP實現5.5%的預期目標奠定基礎顯得尤為重要。到4月25日，人行發出簡短公告，決定自5月15日起下調金融機構外匯存款準備金率1個百分點至8%。此舉應有助緩和人民幣的貶值壓力，使出口商有較大誘因賣出美元。由於中國與美國政策利率差距擴大，加上內地多地實施防疫封控衝擊經濟引起關注，導致人民幣在今年持續承受顯著下行壓力。

星展發表報告指，在目前俄烏事件仍利淡歐元和英鎊，以及中國疫情仍令市場保持審慎的情况下，再加上美國聯儲局偏鷹派的立場，意味着美匯指數可能保持强勢。另外，縮表將在6月開始，起初每月縮減規模為最多475億美元。不過，聯儲局主席鮑威爾表示未來幾個月仍可能加息50點子，且會視乎經濟數據，保留將利率上調至中性水平以上的可能。因此，隨着數據顯示美國勞動力短缺問題猶存，市場保持對儲局持續大幅加息的預期。

內地封城損經濟 PMI大跌

中國4月官方和財新製造業PMI大幅下跌，並遜於預期。其中，4月財新製造業PMI跌至逾兩年最低水平，反映封鎖措施對消費和經濟帶來衝擊。在經濟前景疲弱的情况下，儘管儲局會議過後美元一度轉弱，且中國央行將中間價定在強於預期的水平，人民幣表現仍遜於其他貨幣。展望未來，若中國貿易順差收窄，加上貨幣政策分歧，或令人民幣受壓；但若中國疫情緩和，或再度下調外幣存款準備金率，則可能放緩人民幣的跌勢。人民幣兌美元支持位為6.857，而阻力位在6.61水平。

招商永隆發表報告，指市場憂慮斷氣危機將延續至整個歐洲，俄烏戰爭延續致環球局勢不明朗，令美元更被追捧，受避險資金所支持，加上美國聯儲局預料進取地加息等因素，繼續推動美元滙價上升。除美匯強之外，人民幣大幅下跌亦因憂慮中國的封控措施將拖累經濟。分析師認為，中央政府將推出更多刺激措施以實現今年的增長目標，中國股市受此影響大幅反彈，市場情緒好轉，可能也會助穩人民幣匯率。疫情影響下，如果美元強勢不減，人民幣短期或繼續受壓。長線人民幣依然看好，短線維持雙向波動。技術上，人民幣兌美元下方重要支持位於6.68及6.70水平，上方阻力位則為6.60及6.58水平，預計人民幣兌美元於6.6至6.7反覆上落。短線策略是或可以於6.7附近水平吸納離岸人民幣。

專家：人幣未跌完 勿急撈底

至於隨着人民幣貶值，投資者應如何調整涉及人民幣的資產組合？獨立外匯商品分析師盧楚仁指出本港市民對人民幣的投資，以敘做人民幣定期存款為主，因為相關定期存款息率較高。目前人民幣面臨下行壓力，投資者毋須急於兌換人民幣，及敘做人民幣定期存款，除非人民銀行再次突然出招。他分析較為偏淡，因為中美債息率倒掛，加上日圓及韓圜也相繼貶值，故人民幣也在大趨勢下走弱，他預測人民幣兌美元會試7.3至7.4低位。

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