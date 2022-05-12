黑漢爛賭欠同門債 遭斬甩手指

偕友行經屯門仁愛堂街

刀手現身 友人逃走

事發前晚7時許，被斬傷29歲姓陳男事主與友人，行經屯門仁愛堂街時，突有兩名男子分持斧頭及利刀從後撲出向陳施襲，友人見狀逃去。事主寡不敵眾身中多刀，負傷跑到杯渡路行車天橋底，不支倒地。途人發現報案，警方接報到場，兩兇徒已逃去無蹤。

陳頭、手、腳及背部中刀，右手一截尾指更被斬斷，救護員即場為傷者包紮，清醒送往屯門醫院，至昨早情况穩定。警方封鎖橋底位置蒐證，地上留下血迹及拖鞋，警員其後在仁愛堂街檢獲一截斷指殘肢。

據悉，陳任地盤工，有黑幫和勝和背景，疑因爛賭欠下同門債項。警方經初步調查，列作傷人案，交由屯門警區反三合會行動組跟進。

石籬邨5漢毆3少年

另外，前晚深夜11時，3名16至17歲少年在葵涌石籬邨打籃球後，途經石偉樓對開，突被5名男子截停，並向他們查問是否認識一名女童，更自稱是黑幫和勝和成員，隨即向3人拳打腳踢，有人拔出利刀施襲，5男逞兇後逃去。

3名事主姓溫16歲，姓葉16歲及姓梁17歲，分別頭、手臂及背部受傷，至昨凌晨3時許，自行乘的士到瑪嘉烈醫院急症室求醫，醫護人員認為3人傷勢不尋常，通知當值警員了解。警方接報調查，3人均表示不明何以受襲。經調查列作傷人案，交由葵青警區刑事調查隊跟進。