港聞

港聞二

前警員妄想症 刀戳女兒判醫院令

【明報專訊】41歲前男警去年6月涉為要求與分居妻子見面，恐嚇傷害8歲女兒，在住所用懸掛於雙層牀的皮帶勒住女兒頸部，又手持水果刀戳女兒致其胸口擦傷。他早前承認各一項刑事恐嚇及虐兒罪，昨於區域法院處理判刑。法官姚勳智認為案情極為嚴重，但考慮被告受妄想症影響犯案，亦沒令女兒留下創傷後遺症狀，故接納精神科醫生報告建議，判12個月醫院令，又提醒他不要再作傷害女兒及家庭的事。

被告案發時已離職

曾任警員的被告W.W.S.（41歲）案發時已離職。他沒有律師代表，親自呈上求情信，提及他因未能接受妻子出軌，精神大受打擊犯案。他稱無心傷害女兒，過往與女兒關係密切；求情中透露被告任職警隊19年，工作認真，曾偵破多宗案件，屢獲警方發嘉許狀。親友形容被告開朗幽默，愛惜女兒，對家人無微不至，因婚姻問題才犯案，望法庭輕判。

法庭早前為被告索取的兩份精神科醫生報告，均診斷被告患妄想症，精神狀况因婚姻問題惡化，需入院治療，建議被告在小欖精神病院接受治療。法官終接納建議，判處12個月醫院令。

警方警察公共關係科回覆稱，若發現有警員身體或精神狀况欠妥，不能執行主要職務，可據《公務員事務規例》要求召開醫事委員會，檢視健康及職務限制。

【案件編號：DCCC 1129/21】

相關字詞﹕區域法院 醫院令 刑事恐嚇 虐待兒童 前警員

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