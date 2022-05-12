港聞

港聞二

關愛基金料2024年乾塘 下屆政府定去向

【明報專訊】政府2011年成立關愛基金，至今共推出59個項目，民政事務局提交予立法會的文件顯示，基金可動用資金約72億元，勞福局長羅致光昨於立法會民政事務委員會會議表示，以現時財政估算，倘沒新項目，到2024至2025年大致上會用完關愛基金資源。羅稱關愛基金專責小組前日開會討論日後方向，小組成員支持基金延續，扶貧委員會將討論意見，由下屆政府決定基金和扶貧委員會去向。

羅說，目前關愛基金有20個項目已恆常化，支援身體機能有輕度缺損的長者試驗計劃未來一年恆常化，另有數個安老和復康的試驗計劃到明年9月到期，初步希望照顧者津貼等項目明年中有部分恆常化。

援助劏房戶6月完結

工聯會陸頌雄提到，關愛基金中「為低收入劏房住戶改善家居援助計劃」計劃6月完結，他稱對惠民計劃要結束感失望，查詢會否恆常化。羅致光回應稱，計劃原意是承接並擴大由非政府組織推行小規模項目，幫助劏房戶改善居住環境，而計劃完結後將停止，會否重推則日後審視。

另外，民建聯陳克勤在立法會會議提出質詢，稱部分人以永久離港為由提取強積金後，仍享公共福利資格，包括獲發公共福利金和醫療券，以及入住公屋單位，他問到當局會否修例訂明以永久離港為理由提取強積金的人，喪失享有有關公共福利的資格。

羅：不掌握離港者續領福利資料

羅致光書面回覆立法會稱，政策局及部門不掌握以永久離港為由提取強積金後繼續領取公共福利金、醫療券或入住公屋單位者的資料。羅表示，相關政策局及部門沒計劃修訂上述福利領取安排。

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