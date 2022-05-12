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康文署3新招阻炒場 網訂優先打擊排隊黨

【明報專訊】政府4月21日放寬社交距離措施，體育處所重開，惟「炒場」問題嚴重，康文署繼本月1日推出措施打擊炒場後，昨宣布再推出3項新措施，包括優先讓使用網上系統預訂的市民訂場，以打擊「排隊黨」，下周一（16日）起生效。不過，有退休人士憂慮新措施令不懂上網而要親身排隊訂場的長者無法訂場，籃球教練亦認為新措施對教練完全沒幫助。

籃球場兩小時炒價1200元

康文署收費最高每小時148

康文署轄下康體設施炒場向來猖獗，記者昨在facebook輸入「康文署訂場」，在公開群組中可見有人發帖稱代放籃球場、代book場等。記者曾向當中兩人查詢，其中觀塘區體育館籃球場兩小時索價1100元，北葵涌鄧肇堅體育館則索價1200元。翻查康文署網頁，市區室內有空調籃球場收費僅介乎每小時120至148元。

康文署昨公布，下周一起推出3項新措施，包括調整「康體通」各預訂途徑服務時間，打擊懷疑炒場者利用排隊黨於深夜在康體通訂場櫃枱及自助服務站外排隊輪候；新安排下，利用康體通網上預訂服務的市民可優先於早上7時登入系統預訂設施，康體通訂場櫃枱及自助服務站則延遲15分鐘才開始提供預訂設施服務（見表）。

長者憂「杜絕」不懂上網者

不過，有長者憂慮在新措施下無法訂場，退休人士李先生每周有2至3日與朋友到歌和老街壁球及乒乓球中心打乒乓球，他說有時會以網上系統訂場，但總不成功，惟有提早於6時15分親身去排隊，認為新措施「杜絕」不懂上網的長者做運動的機會。

全職籃球教練劉嘉豪認為新措施對教練完全沒幫助，料未來仍難預約場地，因炒家仍會透過網上訂場；他說炒家當初亦利用網上程式「搶場」，康文署在網上預約系統加入驗證程序後，才衍生「排隊黨」，認為炒家只會再研發另一程式「搶場」。劉又稱，康文署本月初實施租用人必須於所租訂時段在場的措施後，炒場價反而再升，現時籃球場預約2小時平均炒至1400元。

民建聯立法會議員鄭泳舜贊成康文署新措施，但認為亦有可能影響真正場地使用者，措施成效有待確定，建議政府應以3個月為期限，觀察炒場問題有否改善，若情况繼續嚴峻，政府要再「加重藥」，透過放蛇、罰款打擊炒家。

相關字詞﹕打擊炒場 康體場地 康文署

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