未招標獲委問心無愧 嚴迅奇：「當時有些事不太理性」

林太2016年底在北京宣布將在西九興建故宮館，館方日前稱預計今年中開幕。嚴迅奇說，故宮館項目最大挑戰是設計到開館的時間太短，外地推類似規模的博物館一般要花七八年，推進故宮館項目很辛苦。

原預9月鬆動期 受疫影響仍趕工

除項目時間緊迫，另一意料不及的挑戰是工程期間遇上疫情。許李嚴建築師事務所董事解端泰說，原本預留了9個月「鬆動」期，即去年9月便應完工，留時間測試燈光、冷氣等，但工程受疫情影響，例如承建商中國建築在工程期間要去興建方艙醫院。工程最終要動用原本預留的9個月，博物館現時仍未完成裝修，只好一邊繼續工程一邊測試燈光等。解端泰又說，趕工下出現了手工不理想等情况，例如木的顏色不配稱，要重新更換等，但部分未必趕得及在開幕前處理，例如地下大堂正對着的扶手電梯旁有一幅白色石牆，現時仍見到石塊間縫隙，與原本設計的一面平整石牆有分別，或要在開館後再處理。

邊施工邊測試 執漏或要開幕後

政府當年籌備興建西九故宮館，事前沒有諮詢港人，林太在西九董事局拍板通過興建故宮館前，已接觸嚴迅奇邀請他參與項目，未有招標便委任嚴做設計顧問，引發爭議。被問及如何看當初爭議，以及是否可有不同處理避免風波，嚴說現時最擔心的是開幕後訪客反應，很少去想五六年前的事，「當時我講過一句，問心無愧就得，我唔需要顧慮咁多，有好多當時嘅嘢，老實講都唔係好理性，有好多因素，無謂需要再諗番轉頭」。至於何謂不理性的事，嚴說「唔好講喇」。