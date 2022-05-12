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未招標獲委問心無愧 「當時有些事不太理性」

【明報專訊】西九故宮館興建前曾引發風波，2016年時任政務司長兼西九文化區管理局董事局主席林鄭月娥在未諮詢公眾下宣布興建故宮館，未有招標便委任嚴迅奇做設計顧問，被批評「黑箱作業」。逾5年後，故宮館即將開幕，嚴迅奇說，當時有些事不是很理性，強調問心無愧。嚴迅奇和團隊表示，故宮館項目最大挑戰是設計到落成的時間太短，其間更遇到全球大流行的新冠疫情，承建商興建故宮館途中要興建社區隔離及治療設施等，工期原預留9個月「鬆動」期，但到現時仍在趕工，部分瑕疵或要在開幕後繼續處理。

林太2016年底在北京宣布將在西九興建故宮館，館方日前稱預計今年中開幕。嚴迅奇說，故宮館項目最大挑戰是設計到開館的時間太短，外地推類似規模的博物館一般要花七八年，推進故宮館項目很辛苦。

原預9月鬆動期 受疫影響仍趕工

除項目時間緊迫，另一意料不及的挑戰是工程期間遇上疫情。許李嚴建築師事務所董事解端泰說，原本預留了9個月「鬆動」期，即去年9月便應完工，留時間測試燈光、冷氣等，但工程受疫情影響，例如承建商中國建築在工程期間要去興建方艙醫院。工程最終要動用原本預留的9個月，博物館現時仍未完成裝修，只好一邊繼續工程一邊測試燈光等。解端泰又說，趕工下出現了手工不理想等情况，例如木的顏色不配稱，要重新更換等，但部分未必趕得及在開幕前處理，例如地下大堂正對着的扶手電梯旁有一幅白色石牆，現時仍見到石塊間縫隙，與原本設計的一面平整石牆有分別，或要在開館後再處理。

邊施工邊測試 執漏或要開幕後

政府當年籌備興建西九故宮館，事前沒有諮詢港人，林太在西九董事局拍板通過興建故宮館前，已接觸嚴迅奇邀請他參與項目，未有招標便委任嚴做設計顧問，引發爭議。被問及如何看當初爭議，以及是否可有不同處理避免風波，嚴說現時最擔心的是開幕後訪客反應，很少去想五六年前的事，「當時我講過一句，問心無愧就得，我唔需要顧慮咁多，有好多當時嘅嘢，老實講都唔係好理性，有好多因素，無謂需要再諗番轉頭」。至於何謂不理性的事，嚴說「唔好講喇」。

相關字詞﹕林鄭月娥 嚴迅奇 西九故宮 西九文化區 故宮館

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