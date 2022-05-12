嚴迅奇談設計理念：故宮館與M+ 古今東西對話

中庭可放藝術裝置 與M+比併

故宮館坐落西九文化區西面海濱，南鄰西九藝術公園，向東再走遠些是去年底開幕的M+博物館。負責設計的許李嚴建築師事務所執行董事嚴迅奇表示，故宮館與西九空間融合，北面大台階可作為戶外劇場，西面海旁是食肆，東面廣場連接大草坡，與西九藝術公園打成一片，與東面的M+則是以中間的草地連接，有如東方和西方、古代和現代隔空對話。除了建築物的對話，嚴希望其設計的建築能創造空間，讓藝術品也有對話，例如在故宮館的中庭可展出現代藝術裝置，或將故宮館和M+的展品做比較、合作，讓這種對話在更多層面發生。

為騰空地面 「功能出發」上寬下窄

故宮館只有兩個入口，分別位於LG層和地下，嚴迅奇說，雖然故宮館與周邊環境融合，但有保安考慮，不能像政府總部「門常開」一樣，讓添馬公園在建築物中間穿過，故宮館會透過不同樓層的中庭、平等台與周圍的環境聯繫、交流。這些中庭和平台也聯繫了故宮古物和現代香港，嚴說，館內展廳是密閉設計，訪客觀賞完展廳內文物，走出中庭，又可再見到香港的面貌。

負責故宮館項目期間，嚴迅奇到北京故宮參觀四五次，感受其用料、佈局、顏色等。他說要將代表傳統、歷史的故宮元素帶到充滿現代、商業感覺的香港是挑戰，故採取的是象形手法，也有考慮香港實際環境，例如故宮館外形上寬下窄，「基本是從實際要求、功能出發，盡量騰空地面空間和綠化面積，因為西九規定要有這麼多空間，大的功能無可避免要放上面，所以產生上寬下窄的外形，但好巧合地，這也是很多古物的形態，如花瓶、碗、鼎等，（故宮館外形）令人聯想到古代文物」。

顏色不照搬北京 「要靈活演繹」

另一樣不能照搬北京故宮的元素是顏色，紫禁城以紅牆黃瓦聞名，西九故宮館同樣有紅牆，但外牆和館內則以米金色的鋁板演繹故宮的黃色琉璃瓦。嚴迅奇解釋：「要適當演繹北京故宮傳統元素，但要靈活演繹，不是僵化演繹。」他表示，故宮館基本上採用了北京故宮「紅牆黃瓦藍天」3種顏色，但也要考慮建築工藝、氣候等，決定不照搬故宮的黃色，因為北京故宮黃瓦只佔三分之二，而西九故宮館的「黃色」部分則佔四分之三，若用故宮的黃色會太刺眼，而且西九故宮館的外牆多用鋁合金，屬現代工業產物，也適合使用較柔和的米金色，雖然與北京故宮的顏色不是一模一樣，但也會令人感到兩者有聯繫。

嚴迅奇說，設計故宮館花了六七個月，其間曾考慮不同設計，最終選擇現時設計，因感覺較一氣呵成、簡潔，之後曾因管理上的要求而有改動，例如他原本設計在四樓的平台種滿竹子，訪客可從展館走出平台，但管理團隊擔心竹子有蟲，影響展品，最終要妥協、修改設計，減少竹子數量，且將平台改為連接中庭而非展館。

明報記者