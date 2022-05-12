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查包裹送貨搗倉 海關檢2200萬元假貨

【明報專訊】海關於4月26日至5月9日展開代號「追跡者II」的打擊冒牌物品行動，檢獲約8萬件冒牌貨物，包括手表、電話配件、太陽眼鏡和時尚配飾等，估計市值逾2200萬元，4男1女涉違反《商品說明條例》被捕。

拘5人 有經營門店有開網店

海關早前於葵涌一間物流公司檢獲一個載有兩個冒牌手袋及一對冒牌女裝鞋的包裹，隨即聯絡包裹上收貨人，送到荃灣一甲級寫字樓單位後，即場拘捕一名25歲收貨女子。關員亦於其工作地點檢獲19件懷疑冒牌物品，包括手袋、女裝鞋及飾物等。經初步調查，涉事女子於該寫字樓工作，同時經營網店兩個月，涉案冒牌貨物售價介乎數百至數千元，為正貨售價的一成，質素參差，引起海關懷疑。

另一個案中，海關於葵涌一間物流公司截獲一個載有14對波鞋的包裹，並按地址送到一個觀塘工廈單位。行動中搗破一間營運3年、售賣冒牌波鞋及運動品店舖，發現880件冒牌貨品，一名26歲男收貨人當場被捕，其後再有3名25歲男店主被捕。

海關指該店於社交平台招攬生意，該批冒牌波鞋手工較精細，售價接近正貨售價。

5月3日，海關於青衣一拆貨場檢獲涉款112萬元的冒牌無線耳機。每箱貨物分成100個小包裝盒，關員打開後發現為「盒中盒」，印刷亦比較粗糙；另於元朗一拆貨場檢獲5200隻冒牌手表，涉款500萬元。

海關表示，疫情持續影響物流運作，不法分子改為走私高價貨到海外，例如手表、無線耳機及太陽眼鏡等，以利潤抵消運輸成本上升；同時有不法分子以加工包裝企圖蒙混過關，或把貨轉送到不同拆貨場儲存。

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