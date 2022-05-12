調查：倡政府聘殘疾 七成人撐立法設配額

研究團隊於2020年12月至2022年1月，透過網上調查訪問2715名市民，另與不同持份者舉行53場個別訪談及11場聚焦小組討論。被問到協助殘疾者的方式，六成受訪者不同意「與其把資源放在協助就業，不如放在福利」，意即認同需放資源在就業上；僅約6%認同政府有足夠措施協助智障人士融入社會。

中心副總監陳綺文認為，國際上不少地方政府已立法規定政府及企業須設2%至5%不等的殘疾員工配額制；但港府作為模範僱主，聘用殘疾人士任公務員比例不高，認為本港「係時候」探討配額制。陳指政府以平等機會僱主自居，不優先取錄殘疾者，傾向為其提供培訓提升競爭力，但不少殘疾者即使有能力仍「輸在起跑線」，因僱主偏向聘請健全人士，中心提倡配額制只為確保殘疾者亦有機會獲聘。

勞福局：社會意見不一 沒計劃推

中心總監林維峯認為，配額制最大阻力是商界反對，政府可先在公營機構試行殘疾人就業配額制先導計劃，讓公眾感受其可取之處，當局亦應多鼓勵商界採購殘疾者提供的服務及產品，提倡社會採購概念。

對於中心建議設立殘疾人士就業配額制，勞福局昨回覆查詢稱，政府政策目標是為殘疾者提供技能訓練及支援，讓他們可在公開就業市場憑自己能力擔當工作，目前社會對設立強制性殘疾人士就業配額制有不同意見，政府現沒計劃推行相關制度，會繼續提供就業配對服務，並為聘請殘疾者的僱主提供津貼以作鼓勵。

殘疾公務員不足2% 呈跌勢

公務員事務局昨日回覆的資料顯示，過去5年殘疾公務員佔整體比例不足2%，且有下降趨勢，由2017年1.8%降至去年1.5%。局方稱，按目前政策，政府職位應徵者毋須申報殘疾情况，現存數字只反映部門掌握資料。