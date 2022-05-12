調查：倡政府聘殘疾 七成人撐立法設配額

【明報專訊】殘疾人士不時面對就業及求職困難，港大公民社會與治理研究中心研究發現，約七成受訪者支持立法規定政府及大型企業須聘請指定比例殘疾員工。中心盼新一屆政府能更積極鼓勵商界聘請殘疾人士，建議可在公營機構試行殘疾人士就業配額制先導計劃，供大眾了解可行性及成效。
研究團隊於2020年12月至2022年1月，透過網上調查訪問2715名市民，另與不同持份者舉行53場個別訪談及11場聚焦小組討論。被問到協助殘疾者的方式，六成受訪者不同意「與其把資源放在協助就業，不如放在福利」，意即認同需放資源在就業上；僅約6%認同政府有足夠措施協助智障人士融入社會。
中心副總監陳綺文認為，國際上不少地方政府已立法規定政府及企業須設2%至5%不等的殘疾員工配額制；但港府作為模範僱主，聘用殘疾人士任公務員比例不高，認為本港「係時候」探討配額制。陳指政府以平等機會僱主自居，不優先取錄殘疾者，傾向為其提供培訓提升競爭力，但不少殘疾者即使有能力仍「輸在起跑線」，因僱主偏向聘請健全人士，中心提倡配額制只為確保殘疾者亦有機會獲聘。
勞福局：社會意見不一 沒計劃推
中心總監林維峯認為，配額制最大阻力是商界反對，政府可先在公營機構試行殘疾人就業配額制先導計劃，讓公眾感受其可取之處，當局亦應多鼓勵商界採購殘疾者提供的服務及產品，提倡社會採購概念。
對於中心建議設立殘疾人士就業配額制，勞福局昨回覆查詢稱，政府政策目標是為殘疾者提供技能訓練及支援，讓他們可在公開就業市場憑自己能力擔當工作，目前社會對設立強制性殘疾人士就業配額制有不同意見，政府現沒計劃推行相關制度，會繼續提供就業配對服務，並為聘請殘疾者的僱主提供津貼以作鼓勵。
殘疾公務員不足2% 呈跌勢
公務員事務局昨日回覆的資料顯示，過去5年殘疾公務員佔整體比例不足2%，且有下降趨勢，由2017年1.8%降至去年1.5%。局方稱，按目前政策，政府職位應徵者毋須申報殘疾情况，現存數字只反映部門掌握資料。