涉送煙准囚犯用手機 懲教助理一囚7月一擬不認罪

被告依次為一級懲教助理楊敬倫、二級懲教助理李浩維、在囚者王帝俊（前名劉燕俊）、釋囚張銳明和林翰祺。其中李浩維（27歲）及林翰祺（24歲）承認一項串謀公職人員行為失當罪，其餘3人則擬不認罪受審。

釋囚求情稱幫朋友 傳話囚6月

法官判刑時指出，本案歷時不短，且違反懲教署對被告的信任，但案情在同類案件中相對輕微。李浩維以12個月監禁為起點，考慮他過往品格良好，減刑一個月；林翰祺是中間傳話人，角色輕微，以9個月為起點。兩人認罪扣減1/3刑期，分別判監7個月及6個月。

綜合庭上透露求情內容，李浩維是民安隊成員及社署義工，工作表現屢獲懲教署嘉許，他撰求情信稱令懲教署蒙羞，向同事和上司道歉；林翰祺2018年因販毒入獄，在獄中認識劉燕俊，獲釋後出於幫助朋友心態犯案。他被捕後積極生活，在父母的排檔工作。

案情指，案中兩名懲教助理負責管理塘福懲教所的維修組，3名曾服刑的在囚者均曾獲分派該組。案發時在囚的劉燕俊多次發短訊，要求林翰祺替他的CSL儲值卡增值及購買未經授權的香煙。林在一WhatsApp群組叫李浩維買煙及提醒他將香煙帶給劉。廉署早前接獲懲教署轉介的貪污投訴，調查後揭發罪行。

【案件編號：DCCC 299/21】