假資訊法研究 民政局目標年中交建議 稱探討中英美星等經驗 顧問團身分不披露

實政圓桌田北辰昨日在立法會大會提出口頭質詢，關注政府如何打擊虛假資訊，並建議先針對疫情訂立假資訊法，認為規模較小和容易，亦有迫切需要。民政事務局正就規管虛假資訊做研究，陳積志在會上表示，去年11月已聘請專業顧問團隊研究，共分4個階段，目標在年中完成全部研究並提交建議。他稱，除了立法打擊假資訊，亦可能採取行政手段，目前持開放態度。

陳積志透露，研究首兩階段已完成，分析假資訊對社會影響和現行規管不足之處，並研究8個國家或地區就假資訊的法規和執法經驗，包括歐盟、英國、法國、德國、美國、中國、新加坡和馬來西亞。第三和第四階段會蒐集不同持分者意見，總結及推薦最適合方案。本報向民政局查詢政府請什麼顧問團隊、由什麼人組成，局方無正面回應，重申顧問正在研究，預計年中完成。

保安局長鄧炳強在會上表示，截至4月30日，共19人因涉嫌煽惑他人違反防疫措施、煽惑他人破壞政府防疫設施、或發放虛假抗疫消息被捕。他強調，現有法律框架能處理散播不實資訊的行為，包括與煽動意圖有關的罪行、刑事恐嚇、勒索等。他表示，政府一直透過不同渠道主動澄清假資訊，亦會就海外失實資訊主動聯絡外國機構、商會或駐港領事。

鄧炳強：散播不實資訊 現法律能處理

田北辰會後稱，全面規管假資訊具爭議性，憂慮立法需時，又指出若法例涵蓋範圍太廣，訂下違法界線有困難，反問分享誰當特首的傳聞是否違法。新思維狄志遠則認為無需要立法規管虛假資訊，稱政府表示現有法例能針對假資訊，加上假資訊的數量已較反修例運動時減少，擔心立法將再挑起社會矛盾。

田北辰：劃界難 傳「誰當特首」違法？

學者：應由專家獨立人士裁斷

專研虛假資訊的港大新聞及傳媒研究中心副教授鍛治本正人向本報表示，國際趨勢是政府透過立法或擴大法律規管，但未見到港府具體方案，不評論是否一定透過立法處理虛假資訊問題。他說，業界普遍共識是應多管齊下，除改善法例，亦應提升公眾新聞素養、預防式的公眾傳播、獨立事實查核、平台監管等。他提醒，倘立法應保障公眾及互聯網用家，而非保護政權或規管傳媒。至於由誰判斷何謂假資訊，他認為理論上應由法庭經公平審訊及上訴機制下，裁定什麼言論是有害的虛假資訊，或至少設立由專家或獨立事實查核員參與的獨立申訴專員裁定。