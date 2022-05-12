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校巴5死案 政府化驗師：司機未拉夠手掣

【明報專訊】2018年12月10日北角致命車禍，一輛校巴疑因沒拉手掣溜下斜路終釀5死，死因研訊昨續。證供揭示肇事校巴機件正常，手掣制動杆最穩固是拉至8格，根據校巴泊車位置的斜度，校巴需拉至第5格才能安全固定，政府化驗師經意外重組後，發現司機當日將手掣拉至第四格。

拉至4格 事發斜坡須5格

5名死者為YIP WILLY（葉慶華）、楊文根、梁洪、何玉珍、陳瑞意。

30年駕駛經驗的消防隊目陳廣興供稱，當日下午2時許抵達熙和街後見到一輛校巴，乘客上落的車門已打開、有明顯凹陷，他從該門上車後，將手掣向上拉，並聽到三下「的的的」聲音。

庭上早前播放片段及證供顯示，肇事司機吳耀宗關上車門後，校巴便向下溜。專家證人、政府化驗師（物理組）陶志恒表示，他根據一段行車記錄片段（拍到校巴的手掣溜前情况）重組現場環境，發現校巴手掣拉至第四格的狀態與片段最脗合。

驗車主任：校巴機件正常

至於校巴手掣的狀態，運輸署高級驗車主任何元宗稱，經檢驗後，校巴並無機件缺檢、制動系統良好，若司機拉好手掣，即使用力推或關車門，也不會令手掣回落。而手掣制動杆最盡可拉至8格，他將校巴放在6.07斜度的工作斜台上測試，發現拉至第五格可將車固定。

死因裁判官何俊堯關注，校巴案發時停泊的斜路斜度為6.2度，手掣需拉至第幾格才可安全停下，何元宗經計算後表示同樣為第五格。

何官再問，若然大力關車門會否影響手掣？何元宗稱拉手掣後有自動鎖，加上其狀况良好，不會因撞擊而改變格數。聆訊今續。

【案件編號：CCDI 102、273、1068、1076、1078/19】

（死因研訊）

相關字詞﹕北角 致命車禍 死因研訊 校巴

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