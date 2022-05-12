反修例8案件 事發兩年後16被告首提堂

3控大老山暴動曾踢保 3涉旺角集結

暴動案被告為范紫雪（23歲）、杜美宜（23歲）及盧靖婷（21歲），均報稱恒大學生，據悉曾「踢保」。3人被控於2019年11月12日在大老山公路（南行）大老山隧道行政大樓外參與暴動。3人獲准各以現金1萬元保釋，其間不得離港、居於報稱住址及每周到警署報到3次等。

非法集結案牽涉兩女一男，依次為設計師陳雯欣（23歲）、侍應吳卓賢（24歲）及消防設備技工張焯棋（23歲）。3人同被控於2019年11月11日在亞皆老街、塘尾道和詩歌舞街一帶非法集結。張另被控同日在旺角櫻桃街與塘尾道交界損壞交通燈。案件押後至7月6日再訊，以待辯方索取文件，3人獲准各以1萬元現金等條件保釋。

10人涉商場示威 分6案

此外，10名男女涉參與2019年8月至2020年6月的遊行或商場示威，昨分為6宗案件於觀塘裁判法院提堂，控以參與非法集結及襲警等罪。10人獲准保釋，案件分別押後至6月29日至7月13日再訊。

涉及觀塘apm「和你Sing」行動的被告為網絡工程師黃楚婷（27歲）和文員張仲綸（32歲），同被控非法集結。涉及8．31遊行的學生王樂堯（19歲），則被控在公眾地方管有攻擊性武器及管有任何物品意圖摧毁或損壞財產。

另有7人涉及淘大商場一帶的衝突。侍應劉佑煒（27歲）被控在公眾地方管有攻擊性武器，涉及可發出雷射光的裝置及一支行山杖；保安員萬展超（29歲）被控非法集結；學生朱永業（26歲）被控企圖阻差辦公和襲警；送貨員郭卓其（19歲）被控襲警；室內設計師張偉保（34歲）被控阻差辦公。此外，學生李家樑（20歲）被控非法集結；程式設計師范子謙（31歲）被控兩項抗拒警務人員。

【案件編號：KCCC1059、1073/22、KTCC657-662/22】

（反修例風暴）